台電攜手緯創子公司智帆風能 將推風帆發電

隨東北季風增強，台灣整體風力發電與離岸風電雙創新高紀錄，台電今天與緯創集團旗下智帆風能股份有限公司，簽署「高空風能系統試驗合作備忘錄」，將導入德國風帆發電技術(Airborne Wind Energy，AWE)，加速台灣零碳電力進度。

台電與智帆風能今天共同簽署「高空風能系統試驗合作備忘錄」，雙方由台電再生能源處處長蔡英聖與智帆風能董事長黃俊東代表，並由台電副總經理徐造華見證，預計以台電彰濱光電場為試驗基地，進行為期2年測試。

台電指出，此次簽約攜手智帆風能，預計在明年導入2部裝置容量200瓩，由德國SkySails研發並實際於德國與非洲併網測試的風帆發電設備。該技術透過將風帆裝置施放於200至400公尺空中，利用相對更強的風勢，帶動地面發電機組發出電力，且機組可隨收隨放，堪稱「行走的發電廠」。

台電說明，導入風帆發電技術將創亞洲首例，選定具開闊場域的台電彰濱光電場作為試驗基地，進行為期2年測試與數據收集，未來將視試驗成果，進一步規劃運用於離島地區，有助突破既有發電形式的地形限制，除可善用源源不絕的再生能源，也可提高能源自主比例，強化離島電網穩定度。

商品推薦