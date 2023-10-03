緯創旗下智帆風能獲台電青睞 簽MOU打造「風帆發電」

近日隨東北季風增強，整體風力發電與離岸風電雙創新高紀錄，台電除積極善用台灣風場優勢發展風力發電，今(3)日再聯手緯創（3231）旗下智帆風能股份有限公司，簽署「高空風能系統試驗合作備忘錄」，創亞洲首例，將導入德國風帆發電技術(AWE)，以台電彰濱光電場為試驗基地，進行為期2年測試，其機組具備隨收隨放特性，堪稱「行走的發電廠」。

台電表示，持續與各界合作綠能新興技術，共同努力加速推動國家零碳電力進程。台電今日與智帆風能於台電大樓簽署該風帆發電MOU，雙方由台電再生能源處處長蔡英聖、與智帆風能董事長暨緯創資通前瞻技術中心總經理黃俊東代表，並由台電副總經理徐造華見證。

徐造華表示，台電呼應國際淨零排放趨勢推動能源轉型，積極發展再生能源，期待本次與智帆風能合作，推動綠能新興技術應用，共同朝2050電力淨零碳排目標邁進。黃俊東表示，持續積極投入綠能領域創新研發，希望透過與台電合作，推動國內綠能科技領域發展。

台電指出，此次簽約將攜手智帆風能明(2024)年導入2部裝置容量200瓩，由德國SkySails研發，並實際於德國與非洲併網測試的風帆發電設備。該技術透過將風帆裝置施放於200至400公尺空中，利用相對更強的風勢，帶動地面發電機組發出電力，且機組可隨收隨放，堪稱「行走的發電廠」。

台電說明，風帆發電技術將創亞洲之先導入台灣，選定具開闊場域的台電彰濱光電場作為試驗基地，進行為期2年測試與數據收集，未來將視試驗成果，進一步規劃運用於離島地區，有助突破既有發電形式的地形限制，除可善用源源不絕的再生能源，也可提高能源自主比例，強化離島電網穩定度。

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