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明揚廠房和設備災損粗估10.28億元 客戶未提賠償請求

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
發生重大工安事故的高爾夫球製造商明揚（8420） 今（3）日發重訊指出，粗估廠房、設備等損失達10.28億元，產險理賠正接洽中。圖／報系資料照
發生重大工安事故的高爾夫球製造商明揚（8420） 今（3）日發重訊指出，粗估廠房、設備等損失達10.28億元，產險理賠正接洽中。圖／報系資料照

發生重大工安事故的高爾夫球製造商明揚（8420） 今（3）日發重訊指出，粗估廠房、設備等損失達10.28億元，產險理賠正接洽中；至於已下單客戶都表示能體諒，並取消訂單，未提出相關賠償請求。

明揚指出，位於屏東科技產業園區內的事故現場，在10月1日已接獲火場解除管制通知，10月2日起立即與保險公司的公證人接洽，目前正在展開清點損失明細，相關理賠金額尚待進一步確認中，唯有15%的自負額須由該公司自行負擔。

同時，事發後至今持續、積極地與傷亡人員及其家屬等，以及受波及鄰近的廠商及學校表達慰問及關懷，後續賠償及慰問等事宜會繼續接洽。

明揚並強調，該公司在屏東科技產業園區內的一廠、二廠及三樓增建工程工地，目前已全面停工。

據了解，因工安事故遭打入全額交割股的明揚，今日股價呈現跌深反彈走勢，上漲2.2元、漲幅3.69%，收在61.8元，成交量為628張。

另外，明揚工廠大火釀重大死傷，勞動部職安署對母公司明安（8938）集團勞檢，今日公布勞檢結果；其中，發現作業場所的可燃性氣體及易燃液體並沒有實施危險區域劃分，將依照職安法開罰。

據初步統計，這次勞檢6家工廠，其中違反職業安全衛生法部分裁罰16項次、通知改善8項次，罰鍰約68萬元。

明揚 勞檢 理賠

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