風光發電屢創新高 台電：空汙季優先以氣代煤

每年10月至3月都是傳統的空汙季，各界擔心台電燃煤機組可能加劇空汙，台電今表示，在空汙季會優先使用燃氣機組，綠能也是擴大減煤的助力，像是近期離岸風電、太陽光電都屢創新高，已經是供電的重要角色，未來將提升電力調度的優先順序，替補傳統機組上場。

台電指出，空汙季時燃煤機組本就會停機降載，以往興達電廠四部燃煤機組更是最少停兩部。隨燃煤1、2號機組操作許可證屆期並陸續除役，空污季將依照短期空品動態及供電情況，調整機組停機降載；既有燃煤1、2號機則將轉為備而不用，善用燃煤備用存量比較高的特性，以備不時之需。

同時在空污季的調度策略將優先以「以氣代煤」兼顧穩供與環保，包括大潭8號機已於9月初達滿載發電，在更換濾網及設備校調停機後，10月起機組已經併網調度，目前已可進行滿載發電，後續將優先在夜尖峰時段進行高載測試，並配合風力發電狀況適時降載停機以檢查調整，可以在空汙季穩定電力供應。

台電強調，近期風力發電效果佳，多數時間維持170萬瓩以上出力，超過3部興達燃煤機組（55萬瓩）滿載時的發電量，甚至連續2日有超過190萬瓩的好成績，最高紀錄在2日下午16時50分達到192萬瓩，中午時段風光發電量合計電力可達到800萬瓩以上，風光滲透率突破供電量的2成。

加上近日德基水庫、日月潭水庫的蓄水量都在九成五左右。在新的調度模式下，抽蓄水力機組集中用於夜尖峰時段，透過抽蓄水力儲能機制，妥善利用再生能源及克服間歇特性，進一步穩定供電。

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