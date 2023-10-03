歲出歲入創新高 憂特別預算成常態

113年總預算歲出歲入雙創新高！行政院長陳建仁3日報告113年總預算案說，決歲入編列2兆7092億元、歲出則編列2兆8818億元。民眾黨立委張其祿質詢說，政府特別預算已經常態化，未來是否會自制？主計長朱澤民回應說，所編列的特別預算都符合法規，並用於疫情、戰力提升與前瞻計畫等。

歲出歲入雙創新高

陳建仁表示，台灣平均經濟成長率為3.4%高於全球，即使受到今年全球經濟放緩影響，台灣至今年上半年的平均成長仍為亞洲四小龍榜首。他提到，明年度中央政府總預算案經檢討後，決歲入編列2兆7092億元、歲出則編列2兆8818億元。以此數字，雙雙都創下新高。

陳建仁說，明年度編列公共建設計畫經費，若加上前瞻計畫第4期特別預算合計為2772億元，較本年增加310億元，增加12.6%。在國防與外交預算部分，陳建仁說，國防部編列預算，若加計新式戰機採購、海空戰力提升計畫採購特別預算，及非營業特種基金，整體將達6068億元。

陳建仁強調，中央政府預算執行，自2017年連續6年有賸餘，顯見政府財政健全有成效。他說，債務自總統蔡英文上任至今僅淨增4350億元，預估至明年底累計未償餘額占前3年GDP平均數比率30.2%，仍低於法定限制，將恪遵財政紀律，嚴格控管整體債務。

去年浮編約300億

國民黨立委江啟臣表示，去年歲出剩餘加上保留款有1109億元，其中用不到的浮編預算約有300多億，意味著立法院通過審核的預算，各部會無法適當的執行完畢，更顯示立委嚴格審查的重要性。

國民黨立委賴士葆也舉農業部為例說，農業部爭取了106億的疫後特別預算，但到8月底預算執行率僅15.5%，為什麼會這樣？陳建仁反駁說，疫後特別預算其實一共編列三年，但實際要看每一年的預算數為多少，把分年編列的預算合在一起計算並不公平。

特別預算氾濫

針對總預算，民眾黨立委張其祿質詢時指出，執政黨7年特別預算高達2.5兆，並不是小錢，未來針對「特別預算常態化」的狀況，是否會朝法制化方向前進或改變方向？

主計總處主計長朱澤民回應說，特別預算都是根據《預算法》的規定來，也都符合規定，像疫情相關的特別預算、戰機採購或提升海空戰力等。張其祿打斷朱澤民的話說，「疫情我們真的比較能接受，其他預算，尤其是前瞻，已經被詬病太多次了」。

朱澤民回應說，前瞻預算大多花費在地方政府沒有進行的項目，補足地方的基礎建設。張其祿回應說，但前瞻計畫的計畫，應該要如實反應。陳建仁隨即插話表示，「前瞻的績效，我覺得相當不錯，有時間再跟委員報告」。

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