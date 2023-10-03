詹文男 X 蘇評揮 工業4.0推進自駕車產業發展

經濟日報／ 記者陳佩嘉／即時報導
數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男（左）邀請自駕車專家-台北科技大學車輛工程系教授蘇評揮（右）來分享他的觀點。數位轉型學院／提供
數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男（左）邀請自駕車專家-台北科技大學車輛工程系教授蘇評揮（右）來分享他的觀點。數位轉型學院／提供

提及工業4.0，首先聯想到的是智慧製造、物聯網及大數據等技術的革命性進展。但這一波的技術的衝擊不僅局限於傳統的製造業，甚至推進汽車產業往自駕車發展。本周「數位轉型學院」，邀請台北科技大學車輛工程系教授蘇評揮，與主持人數位轉型學院院長詹文男，一同分享觀點。

工業4.0使得車輛製造商可以更加有效率的生產自駕車，包括利用機器人、3D列印技術以及自動化的組裝線來製造車輛。不僅提高了生產效率，還確保了產品的品質及可靠性；而隨著數位技術的進展，廠商可以使用高度真實的模擬環境來測試自駕車技術。這使得開發人員在真實環境中上路前，就能夠對車輛的性能進行大量的測試和優化。上路後，自駕車也可以不斷地從真實環境中學習。隨著時間的推移，這些車輛的駕駛性能將持續的改進。

自駕車上路後，透過物聯網和大數據技術，車輛可以即時從各種感測器收集數據，並將其轉化為駕駛決策。這不僅對於路況判斷，還有對於其他車輛和行人的預測；也由於即時的通訊及數據分析，使得車輛可以即時地與其他車輛、基礎設施，甚至是行人進行通訊。這不僅增加了駕駛的安全性，更提昇了交通的流暢性。

在這種情境下，車輛可以即時地分享路況資訊，並協同工作以避免交通擁堵。在不久的將來，隨著這些技術的進一步完善，自駕車將逐漸邁向商業化和普及化，我們可以預見一個更加智能、安全和高效的交通生態系統將成為現實。

而在這可預見的巨大智慧交通市場中，臺灣可以自駕車產業上扮演什麼角色？利基為何？台灣發展自駕車產業的挑戰在哪裡？策略上應該如何聚焦？數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男特別邀請自駕車專家，台北科技大學車輛工程系教授蘇評揮來分享他的觀點。

蘇評揮為美國奧本大學航太工程博士，曾擔任工研院機械所副所長、經濟部技術處科技顧問、台灣車輛研發聯盟顧問、光寶集團敦揚科技行銷長/歐美分公司總經理/美國福特汽車公司產品設計、發展與製造工程師/太空航空總署馬歇爾太空飛行中心專案計畫研究員，理論與實務經驗豐富。

訪問完整內容將於10月4日（周三）晚上8時在臉書「數位轉型學院」首播。臉書連結請造訪：https://fb.me/e/3RG4Li2O9

數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男（右）邀請自駕車專家-台北科技大學車輛工程系教授蘇評揮（左）來分享他的觀點。數位轉型學院／提供
數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男（右）邀請自駕車專家-台北科技大學車輛工程系教授蘇評揮（左）來分享他的觀點。數位轉型學院／提供

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