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紡拓會尖端紡織研討會揭示 AI 縫製與環保聚酯貼合新技術

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

紡拓會與紡織所攜手執行經濟部產業技術司專案，舉辦「尖端纖維紡織品—112年度技術研討會」，展示「AI智慧縫製技術」與「環保聚酯無縫貼合技術」兩項創新科技。紡拓會表示，該研發成果突顯了經濟部科技專案計畫在數位縫製優化和永續環保方面所取得的卓越成就。

紡拓會指出，「縫製瑕疵~AI智慧抓得住」技術的開發，旨在提高紡織業者的縫製品質和生產效率，將人工智慧（AI）引入車縫製程中，並創新開發「數位化縫製針步圖像特徵技術」，能夠快速檢測車縫製程中的各種瑕疵，包括：浮線、跳針、起縐等問題，並以數位圖像特徵方式呈現。

此外，它還能夠深入分析瑕疵的成因，並透過即時反饋系統提供修正建議，實現縫製製程的智慧化。這項技術不僅提升產品縫製品質，降低廢品率，同時大幅改善生產效率，有助於提高國內紡織產業鏈的競爭力。

另一項令人振奮的成果是「環保聚酯無縫貼合技術」，即 TEXBONDER®。這項技術的研發目的在解決貼合紡織品的環保問題，成功開發一種新型聚酯系熱熔膠膜，具有卓越的黏合性能和環保特性，同時提升產品的耐久性。

更重要的是，TEXBONDER® 使用聚酯材料製成，與服裝布料相同，有利於紡織廢棄物的回收再利用，減少對環境的影響。這項創新技術不僅提供貼合紡織品的環保解決方案，也符合全球永續環保的趨勢，將引領貼合紡織品的重大變革。

紡拓會強調，此次「尖端纖維紡織品—112年度技術研討會」，成功展現經濟部科技專案計畫在縫製技術的智慧化和環保創新方面的優勢，期待這些創新成果能推動台灣紡織產業鏈的發展。

紡拓會未來將與紡織所持續合作，共同推動台灣高階纖維產業的跨領域技術發展，透過縫製技術加值新纖維和新布料的終端應用，拓展台灣紡織業價值鏈，也期望為全球紡織行業帶來更多的啟發和改進，為紡織產業的未來做出更多的貢獻，確保產業的持續發展。

環保 經濟部 AI

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