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超高齡社會來了 南山人壽提三大因應對策

撰文／ 華國玉

南山人壽陳碧玉副總(左起)、陳維新資深副總、范文偉總經理、工研院張慈映副所長、南山人壽黃智宏協理參與「超高齡社會跨世代需求痛點調查報告」記者會。 圖／南山人壽提供
南山人壽陳碧玉副總(左起)、陳維新資深副總、范文偉總經理、工研院張慈映副所長、南山人壽黃智宏協理參與「超高齡社會跨世代需求痛點調查報告」記者會。 圖／南山人壽提供

「長命百歲」不再是夢想，但，民眾準備好面對漫長的老年生活了嗎？台灣即將於2026年邁入超高齡社會，預估長期照顧需求人數也將突破100萬人。長壽衍生出新的社會問題，衝擊每一個世代，南山人壽日前發布「超高齡社會跨世代需求痛點調查報告」，並攜手工研院借鏡國際跨世代共好經驗，提出超高齡社會解方，幫助國人迎戰2026，活出健康精彩的100歲人生。

台灣人口老化速度恐怕比想像中還要猛烈，根據衛福部社家署統計，2022年台灣百歲以上人瑞首次突破5,000大關，估計在不久的將來，我國15歲至64歲人口占總人口比率將減少超過50%，如何承接超高齡社會的需求，已是台灣及世界各國迫切努力的目標。

南山人壽今年發起「超高齡社會跨世代需求痛點調查」，調查結果發現，民眾面對超高齡社會之平均信心分數僅6.3分(滿分10分)，其中又以30歲以下的年輕世代最沒信心；長壽使國人對於長照準備金的需求攀升，逾20%民眾認為需具備超過1,000萬元的準備金才足以因應老年長照需求。

「迎向超高齡社會，沒有人是局外人」呼應這份調查發現，南山人壽也提出三大對策，從保險本業出發，推出完整商品、擴大健康守護圈的服務、並借鏡國際經驗，協助國人活出健康精彩的100歲人生。

南山人壽今年推出「健康樂活地圖」主題服務，從疾病照顧、生活支持、健康樂活三面向，建立12個服務專區，幫助民眾從容面對老年生活；此外，南山人壽 27日發布《跨世代共好白皮書》，從不同世代調查老年生活需求痛點。

詳情至南山人壽網站 (https://reurl.cc/5Op9Oz)

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