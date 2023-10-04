霸氣手筆！刷星展最高回饋15%刷卡金，再抽「百萬南極雙人之旅」

卡友的福音來了！星展銀行（台灣）完成整併後，不僅延續所有卡片權益，保留王品、威秀超優回饋，還霸氣大手筆推出首檔信用卡優惠活動【一起用星刷】。即日起至2024年1月31日，卡友於活動期間內刷星展信用卡並登錄，筆筆刷卡都可抽價值百萬「南極雙人之旅」！活動期間全通路累積消費達檻最高享5%回饋、指定通路再享最高15%回饋，加總最高可享15,500元刷卡金回饋。超實用刷卡金回饋可直接折抵帳單、無須兌換！讓網友直呼：「非常勸敗」、「這不刷下去不行啊」、「只有星展能超越星展」！

星展銀行霸氣大手筆，推出價值百萬「南極雙人之旅」卡友專屬抽獎活動。 圖／星展銀行提供

刷星展一人中獎、兩人同行！體驗百萬南極雙人之旅

飛到夢幻南極，擁抱世界絕美盡頭，就讓星展替你圓夢！於活動期間2023/10/1至2024/1/31，持星展信用卡登錄活動（適用符合資格的原花旗信用卡持卡人），每刷一筆一般消費可享市值164萬【百萬南極雙人十日遊*】抽獎機會乙次！刷越多筆、抽獎機會越多！卡友申辦星展個人信貸成功核貸且撥款，加碼再贈10次抽獎機會！一人中獎，兩人同行，這不衝一波怎麼行？*實際行程依皇家國際運通旅行社為準

行動支付、美食外送，指定通路最高享15%刷卡金回饋

平時逛街購物、吃飯看電影，刷星展信用卡也有小確幸。活動期間（2023/10/1~2024/1/31）內刷星展信用卡（含原花旗信用卡）累積消費達指定門檻，滿3萬5千元享2%回饋，最高回饋1,000元 （限量3萬名）；滿5萬元享3%回饋，最高回饋3,000元 （限量1萬名）；滿10萬元享5%回饋，最高回饋15,000元 （限量1千名），回饋超有感！此外，指定行動支付、美食外送、影音平台等綁定星展信用卡，再享特別加碼，不限金額、筆筆消費最高享15%，最高回饋500元 （限量1萬名）。活動期間滿額最高享15,500元，通通都是刷卡金回饋，不用再苦苦累積等待兌換、可直接折抵下期帳單。千萬不要忘記於2024/1/25到2024/1/29到星展Card+信用卡數位服務登錄呀！最實用的回饋，非星展信用卡莫屬！

星展信用卡回饋的刷卡金可直接折抵帳單，無須兌換。 圖／李清宇攝影

以上均為星展的加碼回饋，若是再加上原卡片權益，優惠上看18%！像是刷星展eco永續卡還可享國內消費最高2%回饋、國外消費最高3%回饋，若是用星展eco永續卡於Netflix / Disney+/ Spotify等海外平台消費，可享指定通路15%+星展eco卡海外消費3%，最高18%回饋。年底需要續訂的用戶看過來，刷星展絕對是首選！

刷星展eco永續卡可享國內消費最高2%回饋、國外消費最高3%回饋。搭配一起用星刷活動，指定通路最高可享18%回饋！ 圖／星展銀行提供

百貨週年慶朝聖，刷星展最優享13%回饋

卡友狂敲碗的百貨週年慶優惠，星展信用卡火力全開推出超強13%回饋！10月5日開始，新光三越刷星展綁skm pay於指定業種消費分期，最高可享13%回饋！除週年慶期間外，即日起至12月31日，卡友於新光三越、遠東百貨各分店每月1日至3日，刷單筆滿一萬元，即回饋300元電子商品券（每日限回饋乙次）。百貨消費首選星展，讓你輕鬆樂享優惠！

刷星展eco永續卡可享國內消費最高2%回饋、國外消費最高3%回饋。 圖／李清宇攝影

iPhone購機刷星展，分期最高享1,200元回饋！再抽最高10萬元刷卡金

想要換新手機的卡友，更不能錯過這一波！即日起至11月30日，於各家電信公司、Apple Store直營門市等指定特店刷星展卡，登錄後可享單筆分期消費滿2萬元，回饋刷卡金400元（限量500名）；單筆分期消費滿3萬元，回饋刷卡金600元（限量400名）；單筆分期消費滿5萬元，回饋刷卡金1,200元（限量300名）。另外，限量登錄「一起Fun星花」分期活動，還有機會抽單筆最高NT$10萬刷卡金！你換iPhone 15，星展幫你買單！

威秀影城天天6折起，王品美食最優享66折

看電影，當然還是刷星展最划算！2023年12月31日前持星展信用卡（含原花旗信用卡）購買威秀影城電影票，天天優惠6折起，再享「小爆米花＋中杯可樂」49元加價購優惠。10月、11月每週二到王品集團消費，全品牌刷星展最高享71折，至「PUTIEN 莆田」、「享鴨」、「丰禾」等指定品牌消費，再加碼享95折。

超澎湃優惠，是不是讓人好心動呢？想要換最新iPhone、享受美好食光、喜歡旅行和Shopping，星展信用卡都能讓你「一卡走天下」！原花旗信用卡的老朋友也請放心，原卡片仍可以使用，權益不變，所有信用卡帳單繳費均可透過星展Card+信用卡數位服務處理，超多優惠回饋讓你享受便利也花得划算！

＜星展信用卡詳細資訊請洽官網＞

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