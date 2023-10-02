利率等不確定因素干擾 但仍看好美股中長期發展

富蘭克林證券投顧表示，在美國就業市場持穩、服務業景氣回溫、油價回升可能帶動通膨反彈下，聯準會已在9月會議暗示年內可能還將升息一碼，並下修了2024年降息預估，而根據芝商所FedWatch工具數據，儘管市場仍預期5.25-5.5%的基準利率已是終點，不認為聯準會還將再次升息，但仍預計高利率環境還將至少持續至2024年6月，這樣的利率預期帶動美債殖利率走揚，再加上投資人也持續關注美國政府關門、政府和民眾利息負擔上升、汽車工人罷工的潛在影響，短線上可能持續影響市場信心。

富蘭克林證券投顧表示，以基本面來看，聯準會近期在上修2023年GDP的同時還下修了失業率，符合會後聲明提及的「穩健」措辭，另根據Factset數據，市場仍正面看待後續企業獲利表現，雖第三季企業獲利仍可能出現-0.2%的負成長，但隨後的2023年第四季以及2024年第一季和第二季將分別成長8.2%、8.6%、12.1%，顯示企業獲利將逐漸回溫，復甦力道可能還會延續至2024上半年，穩健的基本面應有助提振美股表現。

此外，隨美國即將步入傳統消費旺季，若今年美國民眾能維持穩健消費力道，同樣有助支撐美股投資人信心，統計過去30年數據，美股在每年歲末三個月的平均漲幅分別達到1.5%、1.88%、1.17%。市場的主要變數仍是來自聯準會，其利率動向將牽動股市表現，不過，隨升息週期接近尾聲且隨時間經過降息預期開始發酵，可望帶動美債殖利率逐漸回落，此將有助釋放美股潛在表現，整體而言，儘管利率動向、經濟變化、投資人情緒等不確定因素均可能干擾市場，但仍看好美股中長期發展，建議採取定期定額方式介入，並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。

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