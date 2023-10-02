聽新聞
test
0:00 / 0:00

回響／北市放寬違建設光電板 引熱議

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導

本報昨報導種電南熱北冷，台北市政府將放寬違建申請設置太陽光電板等，引發討論。對於市府推動社區裝設光電板成效不佳，副市長李四川昨坦言，環保局有提供補助，還是要住戶願意才行。里長也說，就算有補助，社區仍須負擔上百萬，建議市府要想辦法壓底成本，才能提高意願。

北市府放寬違建可以申請設置太陽光電板，李四川昨表示，市府也發函中央，老舊公寓屋頂有違建部分，建議調低住戶同意門檻比率，可考慮從現行四分之三降為二分之一，申請件數就會增多。

大安區大學里長吳沛璇說，曾辦幾場說明會，吸引100多組管委會到場，目前有進一步討論的社區僅4、5組，管委會須凝聚住戶共識，也要考量經濟層面，能否既環保又符合利益。

文山區華興里長陳峙穎表示，7月說明會，有10多組管委會、住戶來了解，但至今還未成案。他分析，只要裝設價格壓不下來，民眾就會怯步。

陳峙穎說，以一個100戶規模的社區試算，裝設光電板成本要300多萬元，扣掉市府補助也要150萬元，這金額足以換一部電梯，最好要有準確估算公式，讓民眾可準確算出成本與利潤。

違建 管委會 李四川

延伸閱讀

大直塌陷民宅拆完了 李四川視察整地並防颱：明起修側溝

大直民宅拆除今整地 李四川今再視察臉書吐心情網讚爆

獨／衝綠電！柯文哲不放行 李四川：開放部分違建設光電版

大直塌陷民宅拆除超前5天 李四川：明25戶全拆完

相關新聞

回響／北市放寬違建設光電板 引熱議

本報昨報導種電南熱北冷，台北市政府將放寬違建申請設置太陽光電板等，引發討論。對於市府推動社區裝設光電板成效不佳，副市長李...

最低工資法12版本攻防 修法細節各有不同...拚年底前三讀

《最低工資法》力拚年底前三讀，朝野立委提案加上行政院草案，合計共12版本將在立法院攻防，預計聚焦在最低工資參採指標、最低...

行政院版本《最低工資法草案》11人研究小組 扮關鍵角色

行政院版本《最低工資法草案》中，將新設11人研究小組，分析當前經濟情勢之外，也將對最低工資調幅提出具體建議。也就是說，此...

桶裝瓦斯10月不調漲 中油：每公斤吸收5元

台灣中油公司宣布自明日凌晨零時起，10月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格...

想加油先緩緩 凌晨起汽柴油各降0.3、0.2元

台灣中油公司自明日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.8元、95無鉛汽...

阿里新掌門／百億美元的領導課 蔡崇信返台閉門演講為何談運動家精神？

2023年9月10日，出身台灣、59歲的蔡崇信，正式自阿里巴巴集團前主席「逍遙子」張勇手上接過帥印，成為了這家中國電子商務巨擘的新任主席。他將掌舵這艘近五兆台幣、超過千億美元市值的電商龍頭，被譽為首位登上中國大型電商董座的台灣人。 中秋節前夕的一場在台閉門演講，蔡崇信穿著俐落白襯衫搭黑西裝褲，未繫領帶、沒穿外套，在台上自在舞動雙手，神情輕鬆寫意，「念書還是很重要，但念書的目的是教育孩子。」他說，教育不應只偏重讀書，「體育也是教育的一部份。體育所培養的精神：失敗、爬起來、重新再來的這個精神，才是最重要的。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。