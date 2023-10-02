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回響／北市放寬違建設光電板 引熱議
本報昨報導種電南熱北冷，台北市政府將放寬違建申請設置太陽光電板等，引發討論。對於市府推動社區裝設光電板成效不佳，副市長李四川昨坦言，環保局有提供補助，還是要住戶願意才行。里長也說，就算有補助，社區仍須負擔上百萬，建議市府要想辦法壓底成本，才能提高意願。
北市府放寬違建可以申請設置太陽光電板，李四川昨表示，市府也發函中央，老舊公寓屋頂有違建部分，建議調低住戶同意門檻比率，可考慮從現行四分之三降為二分之一，申請件數就會增多。
大安區大學里長吳沛璇說，曾辦幾場說明會，吸引100多組管委會到場，目前有進一步討論的社區僅4、5組，管委會須凝聚住戶共識，也要考量經濟層面，能否既環保又符合利益。
文山區華興里長陳峙穎表示，7月說明會，有10多組管委會、住戶來了解，但至今還未成案。他分析，只要裝設價格壓不下來，民眾就會怯步。
陳峙穎說，以一個100戶規模的社區試算，裝設光電板成本要300多萬元，扣掉市府補助也要150萬元，這金額足以換一部電梯，最好要有準確估算公式，讓民眾可準確算出成本與利潤。
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