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東北季風起 風電、離岸風電雙創高

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

台電昨表示，入秋吹起東北季風，風力發電量持續增加。繼廿六日傍晚整體風電達到一六七點三萬瓩突破歷史新高後，離岸風電也在廿九日傍晚達到一三八點三萬瓩，出力破百萬瓩，亦創下新高。

台電指出，我國風場好，秋冬風電效果佳，尤其離岸風場增加後更能看出發電效果，去年底風電出力首次突破一百萬瓩，至今已成長為去年的一點五倍以上。風電不但繼光電之後成為重要綠能，也成為滿足用電尖峰需求的重要電源。

台電表示，今年一月至八月風力發電累積達二十五點九八億度，較去年同期增加約百分之九十四點一。

台電指出，近年再生能源裝置容量大幅增加，截至今年七月，風電累積裝置容量達二二五點三萬瓩，是二○一六年七月六十七點一萬瓩的三倍以上，未來離岸風電新血陸續加入，風力發電亦將逐步提高，「風光聯手」有望繼續維持發電佳績。

台電 東北季風 再生能源

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