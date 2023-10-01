北市高中以下…追日兩樣情 僅164校設光電板
台北市前市長柯文哲推動公民電廠，並在校園有「追日計畫」，但在校園蓋光電板傳出兩樣情；有學校發綠電、改善屋頂漏水、夏季頂樓悶熱等問題，還能拿到十幾萬元賣電回饋金，但也有學校拒絕，將頂樓鎖住，未善用屋頂的光電設備推動能源及環保教育。
北市高中以下公私立學校共二八○校，僅一六四所學校校舍屋頂設光電板。記者直擊校園，發現許多學校因擔心學生安全，並不開放師生參觀，有的學校要上頂樓的光電場，須經層層關卡繞行，有的甚至在樓梯設鐵捲門管制人員進出。
校方人員坦言，確實因為安全疑慮未開放參觀，平時主要是在課堂提及校園屋頂種電的考量，若有參觀的需求，才由任課老師申請，統一帶學生上去參觀教學。
北市的校園追日計畫，是由學校提供廠商設光電場，並回饋一定比率的售電所得，但不必付學校租金。有校長認為，學校配合政策架設光電板就是「割地賠款」，當時政策引來不少學校、老師反對，原因是學校若要出借場地都要收費，光電板屬於廠商的財產，廠商卻一毛不出，太不合理。
該校長表示，設光電板對建物結構也有影響，光電板模組基礎採用鋼構，要打穿樓板植入，曾有老舊校舍被廠商打穿樓板，碎石塊掉落在教室，幸好暑假期間施工才沒砸到人。
去年二月啟用光電板的北市東門國小，共設置六百四十片光電板，到了去年底共發電二十萬一千五百六十九瓩，去年回饋金收入約十三萬元，將用於校內修護費或節能設施上。
東門國小總務主任陳幸岑表示，學校在兩棟大樓樓頂裝設光電板，當初也擔心裝設時破壞防水層，後來頂樓有光電板遮擋，減少雨水浸泡，漏水現象減少、頂樓室溫也降低。教育局指出，向來都要求光電廠商要負漏水保修責任。
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