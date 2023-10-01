住戶不同意 屋頂種電卡關
台北市不少民眾認同自發綠電的作法，想在社區屋頂設光電板，但每次社區召開區分所有權人會議，總是被其他住戶三番兩次用各種疑慮擋下，導致頂樓種電提案就是過不了，甚至住戶之間因此爆發衝突、大打出手。
北市社區住戶反對屋頂裝光電板，理由多是颱風來有無危險、設備被吹掉會不會砸下來、頂樓不能曬衣服、會不會製造汙染等，有的社區為此分成兩派，爭執不下。
屋齡已逾廿年的住戶說，頂樓常有漏水問題，當初為解決漏水，才提出出租屋頂讓業者設光電板，還可以收租金，但未得到多數住戶同意，主要是頂樓住戶反對，擔心光電板有電磁波，結果不了了之，社區動用近一百八十萬元、約公積金五分之四修漏。
光電業者透露，他常遇到住戶爭取當主委，目的就是要否決前任主委設屋頂光電板的提案，另也發現約三成多住戶不了解光電，讓屋頂光電進展牛步。
北市大安區信義新城是空軍眷村改建的大樓，每戶每月管理費只要一千元，每年卻可收到一萬元的「種電」大紅包，答案就在社區十棟大樓頂樓的光電板，不僅解決長期漏水問題，每天發電賣給台電還能幫住戶賺錢。
業者表示，信義新城住戶曾要求做電磁波測試，結果發現十五片太陽光電板的電磁波相當於一支手機的量，相當低。
信義新城主委陳有鵬說，他到其他社區輔導，發現反對理由的確五花八門，需要導正，而光電板二十年後即便不發電還是不用拆，它的防水、隔熱功能還在。
綠電合作社理事黃淑德也說，現在有些建商、建築師對屋頂光電也還有錯誤觀念及不友善的態度，以致建築物設計時不一併考量納入光電板，錯過自主發電賺錢及碳中和的機會。
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