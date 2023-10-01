快訊

8千通緝犯潛逃境外…缺防逃、緝逃機制 官警：台灣成逃犯天堂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

住戶不同意 屋頂種電卡關

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒洪子凱／台北報導
台北市府為了拚綠電、減碳，決定有條件放寬違建屋頂設光電板，也向內政部爭取降低屋頂種電的住戶同意門檻，引發環境衝擊的討論；圖為北市信義新城頂樓合法設光電板、創造收入情形。記者林俊良／攝影
台北市府為了拚綠電、減碳，決定有條件放寬違建屋頂設光電板，也向內政部爭取降低屋頂種電的住戶同意門檻，引發環境衝擊的討論；圖為北市信義新城頂樓合法設光電板、創造收入情形。記者林俊良／攝影

北市不少民眾認同自發綠電的作法，想在社區屋頂設光電板，但每次社區召開區分所有權人會議，總是被其他住戶三番兩次用各種疑慮擋下，導致頂樓種電提案就是過不了，甚至住戶之間因此爆發衝突、大打出手。

北市社區住戶反對屋頂裝光電板，理由多是颱風來有無危險、設備被吹掉會不會砸下來、頂樓不能曬衣服、會不會製造汙染等，有的社區為此分成兩派，爭執不下。

屋齡已逾廿年的住戶說，頂樓常有漏水問題，當初為解決漏水，才提出出租屋頂讓業者設光電板，還可以收租金，但未得到多數住戶同意，主要是頂樓住戶反對，擔心光電板有電磁波，結果不了了之，社區動用近一百八十萬元、約公積金五分之四修漏。

光電業者透露，他常遇到住戶爭取當主委，目的就是要否決前任主委設屋頂光電板的提案，另也發現約三成多住戶不了解光電，讓屋頂光電進展牛步。

北市大安區信義新城是空軍眷村改建的大樓，每戶每月管理費只要一千元，每年卻可收到一萬元的「種電」大紅包，答案就在社區十棟大樓頂樓的光電板，不僅解決長期漏水問題，每天發電賣給台電還能幫住戶賺錢。

業者表示，信義新城住戶曾要求做電磁波測試，結果發現十五片太陽光電板的電磁波相當於一支手機的量，相當低。

信義新城主委陳有鵬說，他到其他社區輔導，發現反對理由的確五花八門，需要導正，而光電板二十年後即便不發電還是不用拆，它的防水、隔熱功能還在。

綠電合作社理事黃淑德也說，現在有些建商、建築師對屋頂光電也還有錯誤觀念及不友善的態度，以致建築物設計時不一併考量納入光電板，錯過自主發電賺錢及碳中和的機會。

漏水 北市 建築師

延伸閱讀

麻豆文旦產區防洪 小埤頭中排二蒐集水路年底完工

基隆第一個漁村通過農村再生社區 八斗社區濃濃漁村味

淡水民生里績優韌性社區 北台8縣市來觀摩交流

活躍老化競賽！宜蘭延平社區奪金進軍全國 黎明獲團隊獎

相關新聞

違建屋頂種電5年 4都申請不踴躍…北市也將開放

內政部二○一八年五月開放違建屋頂可以裝光電板後，被指為違建合法化開路，除台南、高雄的申請情形相對積極外，其他四都進展不明...

日照差異大 種電南熱北冷

內政部開放違建可蓋光電板五年來，六都申請件數南北落差大，新北無人申請，桃園少到未統計，百件以上有台中、高雄、台南，其中台...

住戶不同意 屋頂種電卡關

台北市不少民眾認同自發綠電的作法，想在社區屋頂設光電板，但每次社區召開區分所有權人會議，總是被其他住戶三番兩次用各種疑慮...

北市高中以下…追日兩樣情 僅164校設光電板

台北市前市長柯文哲推動公民電廠，並在校園有「追日計畫」，但在校園蓋光電板傳出兩樣情；有學校發綠電、改善屋頂漏水、夏季頂樓...

東北季風起 風電、離岸風電雙創高

台電昨表示，入秋吹起東北季風，風力發電量持續增加。繼廿六日傍晚整體風電達到一六七點三萬瓩突破歷史新高後，離岸風電也在廿九...

【總編開箱】李四川解鎖違建種電禁令 意外掀開中央政策不切實際的真相

台北市副市長李四川決定「解鎖」台北的屋頂違建禁令，讓它可以安裝光電板，也要行文內政部爭取放寬設置屋頂光電的住戶同意門檻，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。