日照差異大 種電南熱北冷

內政部開放違建可蓋光電板五年來，六都申請件數南北落差大，新北無人申請，桃園少到未統計，百件以上有台中、高雄、台南，其中台南以六四七件居冠。六都官員分析，這與南北日照差異有關，加上民眾要先花錢請專業技師簽證違建結構安全，影響民眾意願。

新北的違建戶取得市府拆除大隊同意之後，即可提出種電申請，但中央公告至今無人申請。桃園經發局表示，民眾申請違建蓋光電板因件數稀少，無相關統計。

新北拆除大隊分析，違建戶怕曝光惹麻煩，加上北部日照時間不如中南部，「民眾也會看是否划算」，若無補助，初期投資金額不少，目前只有廿七所國中小學申請屋頂種電，但學校有補助。

台中日照條件好，中市經發局指出，違建蓋光電申請案二○二○年卅九件是近年最高，目前有三家營運商配合代客規畫，供有需求民眾選擇。

高雄市工務局表示，二○一八年之後，部分放寬既成違建在不違背建築法、未牴觸消防及建築安全下可申請種電，迄今有三六六件申請案，有二百五十四件核准，如果整棟樓都是違建、違建超過兩層樓或危害結構安全者，都不得轉作光電屋頂。

台南市工務局統計違建設光電申請件數，從二○一九年至今年六月共六四七件，有些違建要另附結構計算說明書等，才允許申辦。南市府表示，台南年日照時數近二千五百個小時，居全國之冠，光電產業蓬勃發展，吸引違建屋主申設光電，除有發電收入，還可隔熱降室內溫度、解決屋頂滲漏水等問題，創造多贏。

承接高市光電專案的昱山環境技術服務顧問公司經理劉乙琦說，南部很多房舍為了防水，頂樓會搭設鐵皮屋，搭建光電屋頂則不同，須找結構技師簽證把關安全，所以透過設置光電屋頂，反而能改善違建問題，而不是讓違建因為設光電板而就地合法。