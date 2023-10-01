違建屋頂種電5年 4都申請不踴躍…北市也將開放

內政部二○一八年五月開放違建屋頂可以裝光電板後，被指為違建合法化開路，除台南、高雄的申請情形相對積極外，其他四都進展不明顯。台北市副市長李四川表示，除有條件推動違建屋頂種電，也將函文內政部爭取降低住戶的同意門檻，擴大北市屋頂種電、增加綠能，一併改善都市的鐵皮屋景觀。學者專家正反看法不一，建議先從公家機關合法屋頂帶頭種電才是正辦。

台電統計六都光電裝置容量，截至今年六月以日照條件良好的台南居冠，其次是高雄、桃園、台中、新北，台北不但敬陪末座，和各都也差一大截。北市產發局分析，北市五層樓以下建物占比達百分之五十三點一，屋頂有違建不易設置光電，之前已補助私有房舍屋頂種電，但效果有限。

李四川曾任高雄、新北副市長，他說，台北自主產生的綠電少，為追求減碳及淨零目標，須提高在地綠電比重，高雄、新北的空地與獨棟房子較多，北市多是大樓，如何加速推動屋頂光電傷透腦筋。

李四川說，內政部前部長徐國勇任內已放寬違建可有條件設置光電，但前市長柯文哲任內不放行，仍決策違建不能整修，北市已決定配合中央政策，在安全前提下，可在違建種光電，除解決老舊房子漏水問題，也讓台北鐵皮屋頂的天空景觀漂亮些。

但依中央規定，屋頂種電須經公寓、社區的區分所有權人同意，目前門檻是四分之三以上住戶同意。李四川說，正函文內政部營建署爭取降低門檻到二分之一同意即可，尤其現在的光電板已不像過去那麼笨重，架在違建上不影響安全。

建管處表示，中央開放四種的屋頂種電型態，北市府僅開放「結構分立型」光電板，意即光電板不能與違建結合，要有獨立的結構支撐光電板，但可遮蔽違建的屋頂。

中央放寬違建種電時，就被質疑是讓違建就地合法，台大建築與城鄉研究所副教授邱啟新認為，北市想跟進放寬，但「說實在，真的會做的也不會多」，主要是台北高樓多，光電廠商評估建物的光照條件若不夠好，住戶和業者都沒興趣，初期投注資金不少也是一大問題。

新北市土木建築學會理事長余烈說，首要考慮是違建可能因此就地合法，民眾也會詫異「違建不合法，上面怎會有合法的光電板？」他不擔心光電板結構安全，倒是以後台北的天空會有很多「鏡子」反射陽光，光害衝擊居住環境才是大問題。

全國建築師公會理事林忠慶表示，現在申請違建種電的數件比想像少，主因還是民眾要先花一大筆錢請專業技師做報告書，再去跑冗長程序，吃力不討好，應該簡化流程才有誘因。

文化大學景觀學系主任郭瓊瑩認為違建種電是政府的兩難，尤其沒有管委會的公寓可能更難。

她建議要推綠電應由公而私，從公家的屋頂帶頭做起，讓民眾理解相關作法和氣候變遷的急迫性，再往民間推廣會較有成效。

商品推薦