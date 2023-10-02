軍工供應鏈解祕／全球軍武榜 中科院成國家隊要角

台灣有飛彈島之稱，飛彈密度僅次於以色列高居全球第二，由中科院研製的雄風三型反艦飛彈更是蜚聲國際，不過，雖軍事採購預算逐年增加，2022年採購預算金額已經來到129.58億美元，但受國際情勢影響，買先進武器還未必如願，更使中科院自研武器系統能力至關重要。

台灣武器自製比率64%，中科院是台灣自主軍工研發大本營，如飛彈系統自製率已經超過95％以上，無人機系統自製率也已達90%以上，國機國造與國艦國造的自製率也分別有55%及52%以上，2023年國防部歲出預算加上特別預算已超過5,000億元，中科院業務量也急遽攀高。2022年中科院成為台灣首家登入國際權威機構斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）軍工企業百強的企業（2021年營收20.56億美元，折合新台幣630億元，其中純軍工營收19.7億美元，排名居全球第60名）。

對於台灣機構首次入選百強，中科院營運長簡定華接受本報獨家專訪表示，這可歸因於「穩定的工作環境與高素質人才匯集」、「廣域知識頻譜的結合與深度技術應用的試煉」、「長期研發經驗與技術的累積與傳承」所產生的競爭優勢，加上國防產業是政府推動的六大核心產業之一，中科院近年也積極推動軍品採購釋商，達成國防與經濟雙贏。

簡定華指出，中科院成立有兩大核心任務，最主要是研發三軍所需武器系統，滿足建軍備戰的需求；其次，行有餘力則將創院以來所累積的科技經驗，評估轉化為民生用途機會，協助技術移轉以提升產業能量，讓民間有能力到國際市場打世界盃。

對於斯德哥爾摩國際和平研究所將中科院評選為百強中第60名軍工企業，簡定華笑說，中科院沒有追求名次，斯德哥爾摩是看「量」，以營業額來排名，剛好因政府通過海空戰力提升計畫採購特別條例，要求中科院加速量產備戰能量，營業額快速成長讓中科院一下子跳上60名，但其實「質」的部分中科院早已受國際產業肯定。

「中科院沒有工廠！」簡定華表示，中科院本身只有實驗工廠，產量少，是用來驗證設計確認開發原型機構型是否正確，確認無問題再交由合作單位按圖施作，並輔導民間量產。大方向上，中科院希望100%釋出給民間製造，目前少數留在院內生產的只有三個原因：一、基於保密；二、高危險性（如火藥）；三、高技術產品，民間不願意投資也沒有裝備可生產的品項。

目前中科院有一大部分業務是承接國防部委託專案，有時候扮演主承包商角色，有時則只承接部分系統，比方扮演海軍下包商研發次系統，角色多元。

2022年中科院公布的決算報告書揭露年度營收達857億元，2023年極有可能就會朝千億元叩關，斯德哥爾摩國際和平研究所於年底公布的全球軍工企業百強名單將十分值得期待。