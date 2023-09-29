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秋季旅展登場 經濟部設「創意生活產業×觀光工廠」區

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台北國際秋季旅展今（29）日起在台北世貿一館登場，經濟部產業發展署攜手創意生活產業與觀光工廠業者，以結合體驗在地生產、特色食品、旅遊及文化為核心推出「2023年創意生活產業×觀光工廠」主題專區，歡迎民眾中秋假期前往體驗參觀，活動至10月2日。

經濟部指出，國內創意生活產業有170家與觀光工廠有159家，其成長發展是在台灣優質的產業製造基礎上，以開放觀光生產製程，傳遞產業知識、藉由解說導覽與體驗，讓民眾了解產業知識，提升對台灣產品的信心，並融入創意、科技與人文特質，成為具整合性與高附加經濟價值的新型態產業。

本次旅展的主題專區規劃有「探索永續廣場」、「創意好物區」、「創意遊程區」及「尊貴洽商與獨特體驗區」，提供具特色的DIY體驗活動，透過手作活動學習各產業的文化與歷史，如卓也小屋度假園區提供「植物染色綠豆糕DIY」，讓民眾從天然植物萃取的色料，認識大自然具有豐富的顏色；又如台灣滷味博物館提供「百香滷包DIY」，教導民眾滷包內各種材料的功用及如何選擇最適合需求，現場還有精選優質商品，讓參觀民眾體驗豐富的台灣在地特色產業文化。

經濟部表示，產業發展署一直積極協助創意生活產業與觀光工廠進行技術提升及升級轉型，輔導產業跨足觀光服務，除歡迎大家於秋季旅展參觀外，更歡迎民眾至全台通過經濟部評鑑的創意生活產業與觀光工廠參觀，體驗創業生活產業及觀光工廠的獨特魅力。

觀光工廠 經濟部

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