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睽違四年 經濟部美國攬才團再訪加州

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台達電。 （聯合報系資料庫）
台達電。 （聯合報系資料庫）

睽違四年，經濟部美國攬才團今年再訪加州。經濟部今（29）日發布新聞稿表示，為協助國內企業延攬外國專業人才，經濟部與外貿協會共同籌組「2023台灣赴美攬才團」，於今年9月25日至28日偕同國內企業赴美國洛杉磯及舊金山辦理校園徵才，並拜會三所當地知名學府，深化台美雙方人才供需鏈結。

經濟部表示，配合政府推動「六大核心戰略產業」及「 5+2產業創新計畫」，為台灣經濟成長持續注入活力之際，如何延攬世界各國人才，補充優質人力資源亦為當前重要課題。

為有效協助企業延攬外國專業人才，經濟部盤點國內企業需求，本次海外攬才活動選定於洛杉磯南加州大學(USC)及聖荷西州立大學(SJSU)辦理校園徵才，同時結合駐洛杉磯、舊金山兩地駐外單位廣邀週邊知名學府、科技社團及同學會共同參與，活動現場吸引具工程及商業等背景人才逾400位出席，企業與人才洽談合計超過一千場次，預估可促成媒合案件數約190件，會場互動熱絡，年度海外攬才首發團在美西登板大成功。

另為協助我國企業與當地學校建立制度化攬才機制，訪團期間特別安排拜會QS全球排名前30的加州大學洛杉磯分校(UCLA)、史丹佛大學(Stanford)及柏克萊大學(UC Berkeley)等校職涯中心，協助瞭解各校可運用之攬才資源及活動，也簡介經濟部Contact TAIWAN平台，促請學校協助向學生推廣，鼓勵登錄成為會員求職為我企業所用，會晤中雙方並討論未來合作辦理校園徵才活動的可行性。

此外，駐舊金山經濟組特別邀請駐地科技社團、台商會及台灣學生會等舉辦企業分享會，提供企業分享經營願景及建立品牌形象之機會，出席人數逾70人，現場交流熱絡。

經濟部指出，本訪美攬才團共計邀集23家廠商參與，提供174筆職缺，需求人數逾350人，參與業者不乏知名企業如台達電（2308）、友達（2409）、鴻海（2317）、英業達（2356）、緯創軟體（4953）、華碩（2357）、宏碁（2353）、聯電（2303）、美光等，職缺類別多元，包含軟硬體工程師、金融儲備幹部、財務分析人才、國外業務代表、專案經理與行銷人員等。

經濟部指出，鑒於國內企業對研發科技人才需求強勁，而美國為科技人才資源培育重鎮，也是我廠商對外重要布局地，業者表示藉由參與本攬才團，可直接與美國地區優秀人才及優質大學面對面溝通，相較視訊面談，更能有效且直接暸解雙方的想法與人才的適任性；參與活動的人才亦把握尋求台灣企業就業的機會，對未來職涯規劃多重選擇。

經濟部表示，協助國內企業延攬外國專業人才，厚植產業實力為經濟部重要業務，未來將續配合國內產業發展，盤點廠商需求，建立更綿密的國際網絡及舉辦海內外攬才活動，協助企業延攬經營發展所需各類優質外籍人才。

PC品牌大廠華碩。 （路透）
PC品牌大廠華碩。 （路透）
鴻海集團。 路透
鴻海集團。 路透
緯創。記者吳康瑋／攝影
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經濟部 舊金山 美國 徵才活動 台達電 鴻海 英業達 友達 緯創軟體 華碩

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