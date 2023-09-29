央行外匯操作 追求相對穩定
匯銀人士指出，中央銀行外匯操作基調有兩大觀察指標，包括新台幣的有效匯率指數走勢，以及新台幣對美元匯率波動度，在主要亞洲貨幣裡，央行求取的並非「絕對穩定」，而是「相對穩定」。
央行在報告裡經常使用兩大圖表，包括新台幣與其他亞幣的名目或實質匯率指數，以及主要亞幣波動度。
央行指出，今年以來截至9月11日，國際清算銀行（BIS）編製的新台幣名目有效匯率呈小幅上升0.22%，變動幅度居中，而韓元及人民幣的名目匯率指數分別下跌1.55%及下跌2.74%，且長期而言，新台幣對美元匯率的波動度小於歐元、日圓、韓元及新加坡幣等主要貨幣，顯示在央行適時進場調節下，新台幣匯率相對穩定。
央行強調，外資投資國內證券的資金進出，占國內匯市交易比重達七成，其中頻繁進出20家外資，約占全體外資的50%，其資金鉅額且集中進出，常主導國內股匯市表現，並一直為新台幣匯率升貶的主要因素。
央行坦言，就國內股匯市走勢而言，外資常扮演重要角色。外資鉅額且集中進出台灣股市，除導致股市上下波動外，亦對新台幣匯率帶來明顯影響。例如，自今年5月至9月中旬，市場預期聯準會升息循環接近尾聲，加以AI熱潮爆發，資金開始追捧AI相關概念股。
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