快訊

「哈利波特」鄧不利多離世享壽82歲…家人悲痛證實 死因曝光

亞運圍棋／AI時代棋士 21歲許皓鋐希望自己像「棋靈王」一樣

電廠稱認養面板可獲高報酬 經部：名義遭冒用 已報警提告

聯合報／ 記者柳名耕／即時報導
世和電廠的官網中，指導單位依舊是經濟部及能源局（已組改為能源署），經濟部表示已提出妨害名譽告訴。記者柳名耕／翻攝
世和電廠的官網中，指導單位依舊是經濟部及能源局（已組改為能源署），經濟部表示已提出妨害名譽告訴。記者柳名耕／翻攝

世和電廠日前在台北世貿秋季加盟展以及自己的官方網站，宣稱投資電廠、認養面板，可獲得高年報酬吸引民眾投資，並將經濟部、能源局列為指導單位。經濟部今發布聲明，表示該活動未獲授權也未跟經濟部合作。

世和電廠日前在2023年台北世貿秋季加盟展以「發電包您發」、「認購電板IRR 8.8%UP」、「台電做您的提款機，讓您領得笑嘻嘻」等標語吸引民眾投資電廠，並在現場舉行抽現金的活動，但指導單位卻是經濟部與能源局（能源署）。

經濟部發布聲明，表示該活動及行為經濟部並未授權或同意，不得任意將經濟部列為指導單位，為防止民眾被誤導特此澄清說明，且避免民眾權益受損，已向警察單位報案，提出妨礙名譽之告訴。

經濟部 電廠

延伸閱讀

經濟部疫後振興貸款持續受理申貸 但自10月起無利息補貼

不排擠民生用水！台積電進駐高雄楠梓園區 將全量使用再生水

經濟部：全球經濟第4季動能展望仍不樂觀

經濟部推減碳好市券 台中第五市場加碼送優惠

相關新聞

電廠稱認養面板可獲高報酬 經部：名義遭冒用 已報警提告

世和電廠日前在台北世貿秋季加盟展以及自己的官方網站，宣稱投資電廠、認養面板，可獲得高年報酬吸引民眾投資，並將經濟部、能源...

海關訂定台美貿易倡議通關作業要點 四重點一次看

台美21世紀貿易倡議首批協定已完成簽署，財政部關務署今（28）日訂定台美通關作業要點，對美國互惠放寬關務法規，包含擴大貨...

仁新完成6億現增 加速白血病與黃斑部病變新藥開發

仁新醫藥今天公告，已完成新台幣6億元的現金增資案，將加速急性白血病、黃斑部病變新藥開發

工研院攜手墨西哥 簽署科學園區策略規畫顧問協議

受惠於美中貿易戰與產業供應鏈轉變，墨西哥成為美國及中南美洲重要的區域製造中心，工研院宣布與墨西哥索諾拉州簽署科學園區策略...

仁新完成6億元增資 加速白血病及黃斑部病變新藥開發

仁新（6696）今（28）日公告，今年度現金增資案順利完成，本次以每股100元溢價發行新股6,000張，總計募集6億元資...

國土署：第4批房貸補貼合格戶 今天核撥支持金3萬元

內政部國土管理署今天指出，截至27日為止，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」已超過69萬戶申請，第4批合格戶2萬307戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦