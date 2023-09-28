電廠稱認養面板可獲高報酬 經部：名義遭冒用 已報警提告

世和電廠日前在台北世貿秋季加盟展以及自己的官方網站，宣稱投資電廠、認養面板，可獲得高年報酬吸引民眾投資，並將經濟部、能源局列為指導單位。經濟部今發布聲明，表示該活動未獲授權也未跟經濟部合作。

世和電廠日前在2023年台北世貿秋季加盟展以「發電包您發」、「認購電板IRR 8.8%UP」、「台電做您的提款機，讓您領得笑嘻嘻」等標語吸引民眾投資電廠，並在現場舉行抽現金的活動，但指導單位卻是經濟部與能源局（能源署）。

經濟部發布聲明，表示該活動及行為經濟部並未授權或同意，不得任意將經濟部列為指導單位，為防止民眾被誤導特此澄清說明，且避免民眾權益受損，已向警察單位報案，提出妨礙名譽之告訴。

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