海關訂定台美貿易倡議通關作業要點 四重點一次看
台美21世紀貿易倡議首批協定已完成簽署，財政部關務署今（28）日訂定台美通關作業要點，對美國互惠放寬關務法規，包含擴大貨物預先審核申請人、預審時效、復運進口免稅優惠、拒收貨物退稅機制等四大重點。
關務署副署長劉莉莉表示，台美貿易倡議首批協定中涵蓋貿易便捷化，我國現行關務法規較美國嚴格，海關透過訂定台美通關作業要點，對美國放寬部分通關規定，使雙方可互惠享有對等權利。
首先，擴大預審申請人範圍，原本僅限進口商及其代理人，可在進口前申請貨物預審服務，未來將開放在美國的製造商或出口商，或只要能敘明正當理由的業者，都能向海關提出申請。
第二，台灣法規原針對部分預審設有時效規定，多數效期約為三年，此次台美通關作業要點則明訂，預審決定若未依法規變更或撤銷，將可持續有效。
第三，出口到美國的產品遭到退貨時，出口後三年內復運進口可享免關稅優惠，官員解釋，我國原本僅限國產品可適用這項免稅規定，台美通關要點則放寬到非國產品，只要來源地是美國皆可適用。
第四，從美國進口貨物，進口後因貨物損壞或品質不符等，而須退貨、復運出口，可在稅款繳納隔日起一年內申請退還原繳納關稅，這是目前台灣關稅法沒有的優惠。
除前述四大重點已列入作業要點，關務署官員表示，在快遞貨物方面，現行台灣簡易申報程序規定新台幣5萬元以下才可適用簡易申報，未來自美國進口快遞貨物將調高至2,500美元（約新台幣7.5萬元）以下皆適用簡易報關，協定並設有三年過渡期，可再延長一年。
官員表示，目前美國海關對於快遞貨物簡易申報條件已設在2,500美元以下，未來台灣調高後，雙方規定將一致；另外針對快遞貨物，美方希望台灣能建立彙總繳稅制度。未來快遞貨物相關規定也會納入台美通關作業要點當中。
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