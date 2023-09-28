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亞運圍棋／連斬世界前3 許皓鋐奪歷史性奪下金牌純度超高

仁新完成6億元增資 加速白血病及黃斑部病變新藥開發

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

仁新（6696）今（28）日公告，今年度現金增資案順利完成，本次以每股100元溢價發行新股6,000張，總計募集6億元資金已到位，將用於充實營運資金及轉投資子公司Belite Bio, Inc，增資基準日訂為9月28日。

仁新表示，本次資金募集中有4億元將用於充實母公司營運資金，及支應LBS-007針對急性白血病臨床一/二期試驗；另外2億元將增加對Belite公司的投資，確保LBS-008於治療晚期乾性黃斑部病變臨床三期試驗如期推進，盼加速藥物及早上市。

其中，治療急性白血病新藥LBS-007於今年先後獲得澳洲人類研究倫理審查委員會（CALHN HREC）、台灣衛福部食藥署（TFDA）核准執行臨床一/二期試驗，且於今年7月完成首位受試者收案，每位受試者將每21日連續靜脈輸注試驗藥物7日直至疾病惡化進入觀察期。

仁新規劃在取得臨床試驗數據後，將積極與國際藥廠洽談授權或合作相關事宜，由於LBS-007已取得美國食品藥物管理局（FDA）授予治療急性淋巴性白血病之孤兒藥認證，將有助提升未來國際合作談判的籌碼。

此外，繼LBS-008青少年斯特格病變全球臨床三期試驗完成收案後，Belite今年陸續在全球主要國家遞交LBS-008晚期乾性黃斑部病變全球臨床三期試驗之審查申請（IND），目前已獲美國、台灣、澳洲等國家核准執行，且於今年7月完成首位受試者收案，預計全球收案約430位黃斑部地圖狀萎縮（Geographic Atrophy, GA）的晚期乾性黃斑部病變患者。

仁新指出，GA是一種慢性且漸進性的晚期老年性乾性黃斑部病變，隨時間推移最終導致失明，目前尚無任何口服藥物或非侵入性治療方法獲准上市。有鑑於GA與斯特格病變的病理生理學特徵相似，加上已知LBS-008所進行的青少年斯特格病變臨床二期試驗數據相當正面，可持續觀察到降低視網膜病變面積增長之趨勢，顯示LBS-008在治療GA應具備同樣潛力，有機會成為第一個治療晚期乾性黃斑部病變的口服新藥。

乾性黃斑部病變是導致全球老年族群失明的主因，美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，其中九成屬於乾性黃斑部病變，全球則有超過1.96億黃斑部病變患者，估計造成每年高達2,550億美元的直接醫療費用，成為各國政府龐大的醫療負擔，存在迫切未被滿足的醫療需求與龐大商機。

根據Market Watch的研究報告，全球乾性黃斑部病變市場規模預估至2030年將達202.8億美元。隨著全球進入高齡化社會，加上3C產品使用頻率上升，黃斑部病變已有年輕化趨勢，預期市場規模將會持續成長擴大。

美國 增資

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