外銷生死存亡關鍵！「鄧白氏雙標章」助企業贏得國際訂單

疫後經濟復甦，但台灣中小企業廠商想打進全球市場，卻面臨必須具備國際能見度、符合ESG永續標章等更嚴苛的考驗。美商鄧白氏推出國際供應鏈認可的「鄧白氏雙標章」計畫，在外銷生死存亡關鍵時刻，提供台灣中小企業最具成本效益的解決方案，脫穎而出成功贏得國際訂單，擴展全球新商機。

「鄧白氏雙標章」行動的緣起，是一家食品業者在取得鄧白氏企業認證後，順利拿下不少國際訂單；去年美國客戶通知業者，必須提供ESG相關證明才可繼續合作，為遵守美國客戶的採購要求，業者因此申請鄧白氏ESG永續標章，成功守住永續獲利。

鄧白氏企業認證 用專屬身分證提升國際能見度

美商鄧白氏台灣區中小企業處業務總監黃莉真表示，「鄧白氏企業認證 」提供台灣企業國際通用的專屬編號，是國際貿易不可或缺的必備資訊，若要出口全球，或是與跨國廠商進行貿易，都需要鄧白氏企業認證，以加速信任的建立和成交的效率。

全球國際大廠及政府單位，都將鄧白氏企業認證列為商業往來必備資訊；包括美國《財富》雜誌全球最大500企業榜單中超過90%公司、美國食品暨藥物管理局、欲將 App在iOS商店上架的公司，在申請Apple企業開發者帳號，或是其他業務往來時，都需要鄧白氏企業認證資訊。

黃莉真指出，企業擁有鄧白氏企業認證後，全球企業皆可搜尋台灣公司企業資訊，企業主可展現公司的信用名譽，獲得國外客戶信任度，增加交易機會，無論是官網建置、國際參展、行銷曝光、客戶要求、法規要求，鄧白氏企業認證都是出口全球不可或缺的服務！

鄧白氏企業認證 用專屬身分證提升國際能見度。 圖／鄧白氏D&B 提供

鄧白氏ESG永續標章 提高國際買家合作意願

近年來，國際對全球供應鏈廠商是否具備ESG永續標章，要求越來越嚴苛，更釋出「不永續，就淘汰」的訊息，將ESG指數做為供應鏈選商的指標。但ESG國際標準和倡議，繁複不知從何開始，面對台灣中小企業的「碳焦慮」，「鄧白氏ESG永續標章(D&B ESG Registered™)」協助中小企業邁出ESG的第一步。

鄧白氏的ESG評分框架對接國際六大永續準則(SASB、GRI、CDP、UN SDGs、TCFD、PRI)，透過鄧白氏全球數據庫的資料比對驗證，及全球一致的AI模組分析技術，來評估企業的ESG分數，表明企業具資訊透明的ESG數據揭露，且專注於ESG倡議行動，就能增加國際品牌廠商合作意願！

「鄧白氏ESG永續標章(D&B ESG Registered™)」包含：鄧白氏ESG永續標章、ESG 電子簽名檔與ESG報告書(數位版本，支援中、英語言)，使用上淺顯易懂，可放置於企業官網、企業郵件、行銷宣傳品上露出，增加企業的品牌好感度、ESG競爭地位。鄧白氏更進一步提供ESG專家顧問服務，引導企業檢視公司競爭力、透過顧問群解讀分數報告等相關諮詢，讓ESG數據成為企業永續前行的驅動力。

鄧白氏ESG永續標章 提高國際買家合作意願。 圖／鄧白氏D&B 提供

「鄧白氏ESG永續標章」幫企業打分數、奠定永續競爭優勢

鄧白氏日前公布台灣企業ESG評比 ，以1至5分表示ESG風險高低，1分為表現優秀、5分為表現落後，超過30萬家有ESG分數的企業中，有九成以上企業平均表現中上，分數落在2分(43.34%)至3分(47.34%)。

其中ESG表現較優秀的產業，包括消費品(2.33分)、資源轉化(2.37分)及科技與通訊產業(2.39分)，其次則是金融(2.54分)、服務產業(2.54分)。ESG表現較落後的產業，以提煉與礦產加工(3.87分)、可再生資源與替代能源(3.18分)，為前二大在永續議題上須更努力的產業。

中小企業想要登上世界舞台，讓企業落實永續、創造差異化競爭優勢，鄧白氏正是絕佳好夥伴！歡迎這30萬家企業申請「鄧白氏ESG永續標章」，就能知道自己的ESG評比分數，在這30萬家企業裡面的排名是前段班還是後段班？根據分數訂定優化策略，妥善使用「鄧白氏ESG永續標章」，不論是企業官網、企業郵件、行銷宣傳品上露出，都可強化品牌知名度與好感度，增加企業的ESG競爭地位，打入國際供應鏈，取得訂單，在外銷生死存亡關鍵，站上事業高峰！。

立即加入 鄧白氏D&B雙標章計畫：https://lihi3.me/yga60

商品推薦