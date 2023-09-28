經濟部疫後振興貸款持續受理申貸 但自10月起無利息補貼

為協助受疫情影響之企業取得貸款，經濟部於今（2023）年4月17日起辦理「疫後振興專案貸款」，因申請貸款踴躍，自2023年10月起不提供利息補貼，但仍持續由信保基金提供高成數保證、低利貸款及借新還舊等措施至2025年10月底止，有需求的中小企業可向承貸金融機構提出申請。

經濟部表示，「疫後振興專案貸款」目前已協助6.5萬多家中小企業取得逾5,800億元融資，因貸款利息補貼預算用罄，自2023年10月起不補貼利息，惟仍持續受理中小企業申貸，並由信保基金提供八成至10成信用保證、最高利率為2.095%，原申貸本部紓困振興貸款事業得借新還舊等條件均維持不變，金融機構將持續受理至2025年10月底止。

經濟部表示，「疫後振興專案貸款」可提供中小企業申貸金額最高為3,500萬元，員工未滿五人或稅籍登記業者可申貸金額最高為400萬元，確保中小企業資金不斷鏈。

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