大選前觀望氣氛濃 展望第4季景氣勞資雙方樂觀度都減少

台灣經濟成長率面臨「保一」關卡的挑戰，這樣的衝擊是否會延續到年底？或是利空出盡？根據yes123求職網今（28）日公布的調查發現，與第3季相比，展望第4季景氣，企業樂觀度微幅下滑。資方「淨樂觀比例」為+18.5%，去年同期則為+9.8%，相較上一季「淨樂觀比例」是+20.1%，「樂觀度」略減，但資方看法仍偏「正向」。

相形之下，對於第4季景氣，上班族更是保守面對。勞方「淨樂觀比例」為+0.7%，去年同期則為-1.3%，相較第3季調查為+2%，「樂觀度」縮小，但尚未翻轉成悲觀狀態。

觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，一方面內需廠商業績回升，但另一方面外銷接單卻衰退，今年第4季更處於明年元月大選前夕，導致資方觀望氣氛濃厚；雖然已安然度過三年疫情，企業主面對未來營運，態度仍顯得「偏樂觀卻不失保守謹慎」。

楊宗斌也認為，由於接近「歲末人力盤點」時機，11月份將邁入「考績評比季」，勞工們紛紛提高職場危機意識；還有持續遭遇通膨壓力，導致生活開銷增加，吃掉薪水漲幅，所以對於第4季景氣，勞方沒有太樂觀的權利，甚至需要「開源節流」來度過財務吃緊的窘境。

上述「兔年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2023年9月11日到9月25日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,240份，信心水準為95%，誤差值為正負2.78%。至於企業有效問卷共998份，信心水準為95%，誤差值為正負3.1%。

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