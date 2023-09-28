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台灣傳將與印度簽移工MOU

聯合報／ 編譯高詣軒、記者葉冠妤／綜合報導

印度「斯坦時報」廿六日引述未具名知情人士報導，台灣最快十月可望和印度締結關於移工的合作備忘錄（MOU），以克服台灣製造業、農業等產業缺工問題，且MOU草案已經雙邊協商敲定。不過勞動部次長陳明仁未正面證實，僅表示依慣例程序走完才會正式對外確認。

陳明仁表示，勞動部尊重外國駐華使節的說法，有關移工引進的相關細節，雙方目前仍有程序要走，程序走完才會正式對外確認。事實上，面臨大缺工潮，勞動部近年積極開發新的移工來源國，勞動部長許銘春曾透露，今年下半年將與新的來源國簽訂MOU，就已傳出名單之一為印度。

「斯坦時報」文章內的消息人士就說，台灣目前在製造、營建、家務和農漁等四大領域面臨缺工，印度為台灣試圖尋求額外勞動力來源的國家之一，台灣企業尤著眼於飲食和文化較相近的印度東北部人力。

印度台北協會會長葉達夫，本月十二日拜會行政院長陳建仁時就提及，台印雙方正協商有關移工、傳統醫藥等領域的合作備忘錄，顯示兩國正朝好的方向邁進。

葉達夫更說，印度與台灣仍有許多值得發展的潛力，特別是在經貿投資、移工等領域。

近年，台印貿易連結確實逐漸強化，雙邊貿易額在二○○一年至二○二二年間，從十一點九億美元（約台幣三八七億元）攀升為八十四億美元（約台幣二七三一億元），增為七倍以上。目前印度是台灣第十四大出口國、第十八大進口國。

印度 移工 勞動部

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