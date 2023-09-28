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媒體議價 唐鳳：請Meta下月提方案
新聞業與數位平台商議媒體議價，數位發展部長唐鳳昨表示，她日前訪美與Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）當面討論，數位部希望對方下月提出可立刻實行方案。
唐鳳昨赴立法院交通委員會進行業務報告，立委關切媒體議價的進度，唐鳳指出，第三輪媒體、數位平台對話並非沒有共識，Meta已承諾要跟新聞業促成多元創新，但具體機制如何做，數位部希望Meta能先提出自身可接受方案，例如Google共榮基金方案，她預計下個月會再和克萊格討論。
對於台灣的媒體議價究竟是採取哪種模式？唐鳳說，數位部先前提供給立法院教育文化委員會的報告指出，著作鄰接權模式較有客觀數據計算，在第三輪對話中，新聞業對於要採取著作鄰接權或基金機制仍有不同見解，政院目前態度也是不排除推出法律，就她來看，無論哪一種模式都可行。
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