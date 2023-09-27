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中嘉股權是否異動？NCC 表示已啟動行政調查

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

時代力量立委陳椒華爆料，三立集團涉及買進系統業者中嘉數位的股權達27％，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗表示，NCC進行行政調查，包括發函給經濟部要求提供中嘉上層公司的股東資料，將檢視是否違反附款；另外也已經要求中嘉數位上層股東泓順投資到會說明，強調兩者都在進行中，NCC有確實掌握進度。

立委質疑，三立透過間接持有中嘉股權，再影響中嘉所有的頻道代理業者全球數位，間接營運新聞頻道。NCC官員指出，全球數位確實代理TVBS等頻道，但代理的業務性質與經營或控制不同。

NCC表示，外界關切中嘉集團涉有違反2018年投資申請案中「參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」之投資案的附負擔。NCC定期查核有線廣播電視系統經營者申報之股權結構資料，相關異動亦應按有線廣播電視法規定申請營運計畫變更。

NCC官員也表示， 依照有線電視管理法規定，業者上層（第一層）股東變動超過5%，要向NCC申報。但再上一層的股東，不受有線電視法的規範，除非其他法令有相關規定，否則依法並不需申報股權異動。

NCC新聞稿指出，定期查核有系統業者申報的股權結構資料，相關異動亦應按有線廣播電視法規定申請營運計畫變更。本案涉及更上層的股權結構，正在等待相關部會及中嘉集團回覆，待事證蒐集齊全後將進行研析，如查有違反負擔的具體事證，將依違反負擔狀況及情節依法處置，最重依法得廢止原許可投資處分。

NCC 中嘉 有線電視

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