放任中嘉成綠媒巨獸？NCC：若違規最重廢止原投資許可

時代力量立委陳椒華質疑，三立電視持有中嘉股權達到27％，違反當初核准中嘉交易案的承諾，國家傳播通訊委員會（ＮＣＣ）放任不管綠色媒體巨獸。

NCC今天再度說明，本案除已請中嘉集團代表到會說明外，亦函請經濟部及中嘉提供股權資料；等事證蒐集齊全後進行研析，如查有違反當時承諾的具體事證，最重依法得廢止原許可投資處分。

NCC於2018年12月以附負擔核准中嘉交易案時，要求受讓人負擔部份，包括「非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」的限制，意即，藉由規範受讓人泓順投資公司的股東結構，防止系統業者垂直整合頻道業者造成媒體壟斷。三立持有中嘉股權，經查若屬實，將違反當時NCC所設立的負擔條款。

中嘉目前擁有103萬有線電視收視戶，是國內最大單一有線電視系統業者，市占達超過22％，僅次於富邦集團旗下的凱擘加上台灣大合計共150萬用戶。中嘉現有大股東宏泰集團等公司獲准投資之前，中嘉曾歷經旺中、頂新、遠傳電信等多家知名企業角逐，但最後都無法順利完成交易，直到第四次交易終於出售成功。

NCC說明，本案已在調查中，除已請中嘉代表到會說明外，亦函請經濟部及中嘉提供股權資料。NCC定期查核有線電視業者申報的股權結構資料，相關異動亦應按規定申請營運計畫變更；至於本案所涉及更上層的股權結構，刻正待相關部會及中嘉集團回覆，將俟事證蒐集齊全後進行研析，如查有違反負擔之具體事證，則將依違反負擔的狀況及情節依法處置，最重依法得廢止原許可投資處分。

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