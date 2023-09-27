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美時與勞動部簽MOU 培訓發展台灣生技醫藥產業人才

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）今（27）日宣布，與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署簽訂「生技醫藥產業人才發展合作意向書」，將在台灣生技醫藥產業中，為推動人才的培訓與發展邁出重要的一步。

美時表示，醫藥產業在台灣5+2產業創新計畫中擔任著關鍵的角色，因此受到政府各部會積極支持與投入。為培養更多優秀的醫藥人才，勞動部於2017年與產、官、學資源攜手合作，設立了「生技醫藥產業人才培訓據點」。美時多年來一直積極與據點合作，安排經驗豐富的資深專家擔任產業講師，鏈結理論與實務，與潛在人才分享自身在該領域的專業知識，合作成果令人印象深刻，培訓人員加入美時後更能輕鬆融入團隊。

此次與勞發署簽訂「生技醫藥產業人才發展合作意向書」，突顯了美時對於培育醫藥領域人才的堅定承諾，期待此次合作可為台灣的製藥產業培養新一代高度技術熟練且具有即戰力的製藥專業人才。

美時製藥策略暨財務副總沈燁表示，美時的事業版圖遍布全球，營運逐年成長，非常歡迎多元人才的加入。此次與勞發署合作，美時將擴大對製藥人才培育的貢獻，透過這樣正向的雙向交流，既可讓美時有新血加入，更可共同培育產業專業人才，從台灣出發、放眼世界，為全球病患提供高品質且負擔得起的藥品。

美時近年來已由專精於困難學名藥的本土公司，成功轉型為一家擁有多元產品組合的全球製藥平台，包括學名藥、品牌藥、新成分新藥、505b(2)等其他困難藥品。美時提供員工具競爭力的薪資和完善的教育訓練，同時打造一個包容和文化多元的工作環境。

美時 生技 勞動部

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