核安會揭牌 陳揆期許與全民共享三大民生應用成果

行政院長陳建仁今（27）日出席「核能安全委員會布達暨揭牌典禮」時表示，行政院三級獨立機關「核能安全委員會」（核安會）今日正式成立後，將秉持超然、獨立與合議制精神，承擔國內核能安全、輻射防護、放射性廢棄物管制及國際核能等工作。期許核安會與國原院持續以服務民眾的心，將國內核安、輻安管制及原子能民生應用成果，與全民共享。

陳建仁致詞時指出，核安會今日正式揭牌成立後，將秉持超然、獨立與合議制精神，承擔國內核能安全、輻射防護、放射性廢棄物管制及國際核能合作等工作，並立足在服務人民的立場，規劃核能安全的相關政策、法規研訂和執行業務，任務依然繁重，他期勉核安會同仁仍要秉持核安與輻安專業，做好把關工作。

陳建仁進一步表示，今日起行政院原子能委員會核能研究所也一併改制為國原院，是國內唯一與原子能科技研究有關的機構，也是第一個超過1,000人的行政法人。他期許核安會與國原院共同努力，在核安、輻安、放射性廢棄物管制技術及研究量能等方面不斷精益求精，完成國家交付任務，並以建立除役產業為目標，規劃吸引人才的措施、投入國家研究用核子設施除役和清理。

陳建仁強調，「行政院原子能委員會」（原能會）雖然改制成三級獨立機關核安會，未來在核安、輻安仍是我國唯一的專業管制機關，因此核安會及國原院同仁仍應持續秉持服務民眾的心，將國內核安、輻安管制及原子能民生應用成果，與全民共享，同時推動相關業務時，也一定要做得更好，以贏得民眾信任。

陳建仁表示，原能會從1955年成立至今已68年，見證我國原子能民生應用的發展，包括醫療、農業、工業及研究等應用，與民眾日常生活息息相關。尤其近年來，原能會積極推動輻射醫療曝露品質保證制度，確保輻射醫療設備的品質，減少病人可能受到不必要的輻射曝露。他回憶道，他多年前第一次使用放射免疫分析法檢測B型肝炎表面抗原抗體，即是由原能會指導放射性廢棄物處理問題。

陳建仁進一步指出，原能會所屬「核能研究所」除執行許多重要研究工作外，為因應國外核醫藥物供貨不足，解決核醫藥物進口短缺問題，也產製鉈-201注射劑，供給國內病患心臟造影使用，滿足國人用藥需求。由此可知原能會確實肩負起原子能管制和科技發展工作，造就原子能和平使用，增進全民福祉與健康。

陳建仁提及，原能會在核安與輻射管制方面做得相當好，有兩件事令他印象深刻，包括：日本福島核電廠發生事故後，原能會和核能研究所為保障國人食品安全，擔負起大部分日本進口食品放射性檢測工作，檢測數量達20多萬件，嚴格為國人把關，讓國人能夠吃得安心；其次，原能會早在2年前即開始注意到要因應日本排放含氚處理水問題，承擔起國內跨部會整合工作，以專業和科學方法驗證，公開資訊讓民眾安心、放心。他要感謝原能會歷屆主委、副主委及全體同仁的付出與貢獻，期勉大家再接再厲、更上層樓，繼續精進相關研究，對整體社會有所貢獻。

陳建仁強調，他常提醒部會間要時常協調合作，發揮團隊最大戰力，讓施政更順暢，希望大家未來在政務推動上皆能秉持「ME FIRST」的精神，率先提出具前瞻性的國家研發關鍵議題，用創意使臺灣這塊土地更安全、民眾生活更美好。

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