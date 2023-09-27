聽新聞
test
0:00 / 0:00
國發會8月景氣燈號「連十藍」 景氣低迷比金融海嘯還久
國發會今（27）日公布8月景氣對策信號綜合判斷分數為15分，與7月持平，景氣燈號續為藍燈，進入「連十藍」，比金融海嘯時期的連九藍還久，追平2011年的歐債危機和2015年的科技景氣下滑。
國發會表示，景氣領先指標持續下滑，同時指標續呈回升，顯示國內景氣略微改善，但仍須密切關注後續變化。
國發會分析，受惠AI等新興應用商機挹注部分動能，8月出口燈號轉為黃藍燈，生產面指標跌幅亦持續收斂。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 文山區補習班1.82億賣樓再回租 專家曝背後原因
▪ 永慶房屋發布調查：消費者看房價 很難下跌
▪ 「裕隆城」商場開幕在即！逾7500坪住宅區土地 最新開發進度曝光
▪ 天龍區房價驚死人 公寓均價一坪上看84萬
▪ 公寓大樓比一比！士林價差最懸殊 這三區公寓還有4字頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言