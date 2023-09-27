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國發會8月景氣燈號「連十藍」 景氣低迷比金融海嘯還久

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會今（27）日公布8月景氣對策信號綜合判斷分數為15分，與7月持平，景氣燈號續為藍燈，進入「連十藍」，比金融海嘯時期的連九藍還久，追平2011年的歐債危機和2015年的科技景氣下滑。

國發會表示，景氣領先指標持續下滑，同時指標續呈回升，顯示國內景氣略微改善，但仍須密切關注後續變化。

國發會分析，受惠AI等新興應用商機挹注部分動能，8月出口燈號轉為黃藍燈，生產面指標跌幅亦持續收斂。

景氣燈號 國發會 金融海嘯

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