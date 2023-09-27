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生成式AI也會說中文使詐騙案激增 唐鳳：要做源頭管制

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數位部長唐鳳今日指出，生成式AI已造成歐美國家詐騙案件上升，數位部提出簡訊短碼平台、電子簽章法，希望從源頭有效阻斷詐騙案發生。記者曾原信／攝影
數位部長唐鳳今日指出，生成式AI已造成歐美國家詐騙案件上升，數位部提出簡訊短碼平台、電子簽章法，希望從源頭有效阻斷詐騙案發生。記者曾原信／攝影

生成式AI技術當道，各行各業都在討論這項新技術的未來發展性，然而，就連不肖份子都將生成式AI運用於詐騙領域，數位部長唐鳳今日指出，生成式AI已造成歐美國家詐騙案件上升，數位部提出簡訊短碼平台、電子簽章法，希望從源頭有效阻斷詐騙案發生。

數位部長唐鳳今日赴立法院進行業務報告與備詢，立委對於打詐國家隊提出諸多疑問，除了數位平台上仍有許多詐騙詐騙廣告，就連詐騙案件也沒有減少的跡象。

立委李昆澤指出，政府成立打詐國家隊，口號喊得震天響，詐騙情況卻是愈來愈嚴重。根據警政署資料顯示，今年1月有514件投資詐騙、545件網購詐騙，到了今年7月份，投資詐騙、網購詐騙甚至還增加到1042件、713件，詐騙案愈來愈多，質疑數位部究竟有何作為？

唐鳳指出，根據觀察，詐騙集團已開始運用生成式AI，以前，一通詐騙電話，還需要由真人撥打、真人對談，但是今年以來，生成式AI技術愈來愈熱門，現在詐騙集團撥打詐騙電話，只要使用機器人，就可以迅速跟幾千個人通話。

生成式AI詐騙先前主要發生在英語系國家，唐鳳表示，這是因為剛開始時，生成式AI只會講英語，這也讓之前歐美國家詐騙案件量呈現指數型上升，現在生成式AI也會說中文，因此，數位部要做源頭管制，除了推動簡訊短碼平台，也將推動電子簽章法，希望未來能使用電子簽章來確立在網路上與民眾對話的人，究竟是真人、還是機器人，預計電子簽章法下個月送到行政院，力拚這個會期送進立法院。

另外，二類電信業者詐騙問題先前也引起紛擾，NCC主秘黃文哲今日在答詢時指出，目前已針對境外來電加註語音警示，許多民眾反映這個服務還不錯，家裡面長輩接到這種電話時，因為有語音警示而提高警覺。未來NCC也會針對「電信事業用戶號碼使用管理辦法」訂定草案，來加強相關查核。

詐騙集團 AI 數位部

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