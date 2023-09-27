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媒體議價沒進度？唐鳳：10月會與Meta持續討論

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數位發展部示意圖。記者胡經周攝影／報系資料照
數位發展部示意圖。記者胡經周攝影／報系資料照

數位部長唐鳳今日赴立法院業務報告並備詢，立委質詢媒體議價第三輪對話究竟有沒有共識，唐鳳指出，日前訪美時，已與Meta全球事務總裁Nick Clegg當面討論，Meta承諾要讓新聞業促成多元創新，10月會再與Nick Clegg持續討論。

唐鳳日前訪美，與Nick Clegg會面時，除了討論AI（人工智慧）評測合作機制外，雙方也談到媒體議價，唐鳳已向Meta表達政府支持新聞有價的堅定立場，敦促Meta儘速落實與新聞業第三輪會議的承諾。

立委陳椒華今日質詢時提問，數位部8月份的媒體議價對話究竟有沒有共識、媒體議價草案本會期是否能送立法院，她同時也提問，台灣究竟應該要採取什麼樣的立法模式。

唐鳳回應，第三輪媒體、數位平台對話並非沒有共識，Meta已承諾要跟新聞業促成多元創新，但具體機制如何做，數位部希望Meta能先提出自身可接受的方案，例如Google共榮基金方案，預計下個月會再跟Nick Clegg持續討論。

對於台灣媒體議價究竟是採取哪種模式？唐鳳回應，先前提供給立法院教育文化委員會的報告指出，著作鄰接權模式較有客觀數據計算，在第三輪對話中，新聞業對於要採取著作鄰接權，還是基金機制仍有不同見解，政院目前態度也是不排除推出法律，就他來看，無論哪一種模式都可行，但現在主要是台灣媒體業、兩大數位平台的對話還沒有收斂到要採取哪一種模式。

唐鳳 Meta 立法院

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