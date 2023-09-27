便宜日圓快搶2024年恐沒了 瑞銀：明年將升回136

快搶便宜日圓，2024年恐沒了。再一家外商銀行預期日圓2024年將回升，意味便宜日圓只剩下今年有。瑞銀今（27）日公布最新美元兌日圓預期，預期年底目標145日圓兌1美元，2024年開始回升，對明年3、6、9目標預期分別為143日圓、140日圓、136日圓。

瑞銀指出，預期日本央行將再2024年上半年，進一步推進貨幣政策正常化，將在中期內支撐日圓回升。

瑞銀指出，聯邦公開市場委員會（FOMC）9月會議大幅改變了美債收益率和美元 兌日圓匯率的前景。儘管美聯準會決定將政策利率維持在5.25–5.5%區間，但反映政策制定者利率預期的點陣圖，顯示年底前可能還有一次25個基點（1個基點為0.01個百分點）的升息。目前美聯準會預計2024年底聯邦基金利率中位數將 達到5.1%（早前的點陣圖顯示為4.6%）。

美聯準會主席鮑威爾在記者會上表示，可能有必要將實際利率維持在高於預期的水準以壓低通膨。

在美國經濟強勁之際，鑒於美聯準會示意政策利率或將在更長時間內維持較高水準，這可能使得美債收益率在較長時間內走高。因此，瑞銀預期美元兌日圓2023年12月、2024年3月、6月和9月的目標價分別上調至145、143、140和136（先前預測為142、140、138和134）。

目前美日利差仍然是美元兌日圓匯率的最重要驅動因素。 與此同時，日本央行繼續尋求應對日圓疲軟的挑戰。在近期的媒體採訪中，日央行總裁植田和男表達不樂見日圓走貶，並暗示政策進一步轉向可能比預期來得更早，而他在此前召開的日本央行會議上曾淡化鷹派言論。

這種鷹鴿參半的措辭使得美元兌日圓反彈至148上方，促使日本內 閣官房長官松野博一表示政府正高度關注匯率走勢。瑞銀認為，美聯準會偏鷹以及日本官員持續口頭干預意味著，美元兌日圓短期內可能將維持在145到150區間。到年底，日圓的貶值壓力應較為 緩和，屆時美聯準會結束升息週期的立場將更為明確，而日本央行在2024年可能採取進一步行動取消收益率曲線控制和負利率政策。

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