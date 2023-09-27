快訊

威脅「Lin bay好油」是她？高市觀光局長高閔琳喊冤報警

iPhone 15 Pro系列鈦金屬爆「變色疑慮」？蘋果證實了 提供1解方

終於要變涼了！未來兩周三波東北風影響 北部降溫超有感

便宜日圓快搶2024年恐沒了 瑞銀：明年將升回136

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
快搶便宜日圓，2024年恐沒了。（路透）
快搶便宜日圓，2024年恐沒了。（路透）

快搶便宜日圓，2024年恐沒了。再一家外商銀行預期日圓2024年將回升，意味便宜日圓只剩下今年有。瑞銀今（27）日公布最新美元兌日圓預期，預期年底目標145日圓兌1美元，2024年開始回升，對明年3、6、9目標預期分別為143日圓、140日圓、136日圓。

瑞銀指出，預期日本央行將再2024年上半年，進一步推進貨幣政策正常化，將在中期內支撐日圓回升。

瑞銀指出，聯邦公開市場委員會（FOMC）9月會議大幅改變了美債收益率和美元 兌日圓匯率的前景。儘管美聯準會決定將政策利率維持在5.25–5.5%區間，但反映政策制定者利率預期的點陣圖，顯示年底前可能還有一次25個基點（1個基點為0.01個百分點）的升息。目前美聯準會預計2024年底聯邦基金利率中位數將 達到5.1%（早前的點陣圖顯示為4.6%）。

美聯準會主席鮑威爾在記者會上表示，可能有必要將實際利率維持在高於預期的水準以壓低通膨。

在美國經濟強勁之際，鑒於美聯準會示意政策利率或將在更長時間內維持較高水準，這可能使得美債收益率在較長時間內走高。因此，瑞銀預期美元兌日圓2023年12月、2024年3月、6月和9月的目標價分別上調至145、143、140和136（先前預測為142、140、138和134）。

目前美日利差仍然是美元兌日圓匯率的最重要驅動因素。 與此同時，日本央行繼續尋求應對日圓疲軟的挑戰。在近期的媒體採訪中，日央行總裁植田和男表達不樂見日圓走貶，並暗示政策進一步轉向可能比預期來得更早，而他在此前召開的日本央行會議上曾淡化鷹派言論。

這種鷹鴿參半的措辭使得美元兌日圓反彈至148上方，促使日本內 閣官房長官松野博一表示政府正高度關注匯率走勢。瑞銀認為，美聯準會偏鷹以及日本官員持續口頭干預意味著，美元兌日圓短期內可能將維持在145到150區間。到年底，日圓的貶值壓力應較為 緩和，屆時美聯準會結束升息週期的立場將更為明確，而日本央行在2024年可能採取進一步行動取消收益率曲線控制和負利率政策。

日圓匯率 日本央行

延伸閱讀

港人買樓 須不吃不喝25年 商會：不利搶人才

美元變動不大 日圓在日本央行宣布最新決策前上漲

美聯準會暫停升息 人民幣兌美元再跌破7.3

瑞信法律風險還沒完 美國當局傳想了解瑞信3月是否誤導投資人

相關新聞

便宜日圓快搶2024年恐沒了 瑞銀：明年將升回136

快搶便宜日圓，2024年恐沒了。再一家外商銀行預期日圓2024年將回升，意味便宜日圓只剩下今年有。瑞銀今（27）日公布最...

風電3-2期選商門檻拉高 國產化最低分數升至60~70分 預期五家出線

經濟部主導的離岸風電第三階段區塊開發第二期（3-2期）選商規則愈趨明朗，並將於今（27）日邀集風電開發商舉行徵詢會議。依...

高通裁員影響投資台灣承諾？公平會：依約有救濟制度

高通2018年與公平會和解，以投資台灣五年取代天價罰鍰，執行期至今年底，然而近期台灣高通傳出大規模裁員，引發立委關注。公...

耕興獲頒2023外資精選台灣100強 多年落實 ESG 永續發展

耕興（6146） 昨（26）日榮獲台灣董事學會評選為「2023外資精選台灣100強」企業殊榮，耕興表示，多年來不僅在公司...

全球減碳趨勢商機暢旺 氣候變遷基金網羅未來贏家

富蘭克林坦伯頓全球股票團隊預期，升息後對經濟的滯後影響及高通膨，繼續牽動美歐股市及亞股走勢，而2024年適逢美國大選，其...

利率高掛 法人：精選收益複合債防禦中爭取升機

當前美國聯邦基金利率5.25%至5.5%已觸及22年來新高，經濟活動並未因利率高升而受創過重，核心通膨依然頑固。美國期貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦