快訊

鳳凰電視台主持人與秦剛爆婚外情 英媒：去年在美代孕生子

專題／雲端尋戰友！數位原生世代社群化學習 「線上讀書會」沒達標還會被踢出去…？

遭人身威脅！「好油」版主打破沉默「不應該這樣被擊倒」 清晨刪文

全球減碳趨勢商機暢旺 氣候變遷基金網羅未來贏家

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆（Craig Cameron）（富蘭克林投顧/提供）
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆（Craig Cameron）（富蘭克林投顧/提供）

富蘭克林坦伯頓全球股票團隊預期，升息後對經濟的滯後影響及高通膨，繼續牽動美歐股市及亞股走勢，而2024年適逢美國大選，其不確定性可能讓聯邦政策出現較大轉變，股票資產布局方向，建議朝工業、原物料、科技及公用事業產業，相對能覓得可受惠於能源轉型、脫碳趨勢，且股票評價面具吸引力之標的。

加以近年來全球頻頻出現極端氣候，促使全球公私部門更重視大規模減碳等相關政策落實與執行，根據國際能源署2050年前淨零排放報告，2030年前全球每年需投資4兆美元以實踐淨零排放目標，期間全球經濟、產業營運、人類生活等面向，勢必迎來重大變革。

例如電動車佔全球汽車銷售占比，將從現在的4%上升至60%，再生能源發電量則將從260吉瓦倍數成長至1,020吉瓦，電力投資躍增至8,200億美元，重工業中也會大幅出現許多新的乾淨科技，而所有新建築物也須做好零碳準備。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆表示，在低碳經濟轉型加速時，選擇企業標的時，不只重視已設定明確減碳目標，更要有產品或服務能幫助他人減碳，具備如此「自助且助人」條件的企業勢必能在這一波氣候商機中脫穎而出，帶動營收與獲利增長並進一步反應在股價上。

富蘭克林坦伯頓氣候變遷基金為國內核准之 ESG 基金，同時也是歐盟 SFDR 規範第九條（Article 9）具備永續投資目標的產品，此外，布局上與同類型基金還存有三大差異，一是「採取核心價值投資策略」，經理團隊重視投資公司所需支付的價格，防止投資主題可能吸引資金炒作，進而拉高風險；二是「相對大盤加碼原物料類股」，鋰、鎳、鋁和銅等原物料產業在應對氣候變遷上扮演重要角色，這些關鍵金屬主要供應商不只優先受惠長期需求強勁成長，同時積極減少生產過程中的碳排放；三是「全球化佈局」，減碼美國、加碼匯聚風力發電、LED 照明、電纜及能源效率等多項氣候產業領導企業的歐洲，及深入亞洲爭取更廣泛的氣候變遷商機。

氣候變遷 股票

延伸閱讀

富蘭克林：氣候變遷不可逆 ESG投資掌握永續商機

宏碁2023家庭日 攜員工展現永續減碳生活

中秋送禮有學問 富華創新推 ESG 禮盒友善土地

亞運圖輯／「潮起亞細亞」…開幕式水當元素 綠色減碳

相關新聞

風電3-2期選商門檻拉高 國產化最低分數升至60~70分 預期五家出線

經濟部主導的離岸風電第三階段區塊開發第二期（3-2期）選商規則愈趨明朗，並將於今（27）日邀集風電開發商舉行徵詢會議。依...

耕興獲頒2023外資精選台灣100強 多年落實 ESG 永續發展

耕興（6146） 昨（26）日榮獲台灣董事學會評選為「2023外資精選台灣100強」企業殊榮，耕興表示，多年來不僅在公司...

全球減碳趨勢商機暢旺 氣候變遷基金網羅未來贏家

富蘭克林坦伯頓全球股票團隊預期，升息後對經濟的滯後影響及高通膨，繼續牽動美歐股市及亞股走勢，而2024年適逢美國大選，其...

利率高掛 法人：精選收益複合債防禦中爭取升機

當前美國聯邦基金利率5.25%至5.5%已觸及22年來新高，經濟活動並未因利率高升而受創過重，核心通膨依然頑固。美國期貨...

房市衝到高點開始下修 REITs布局時機點來了？專家點出2面向

上周由台新銀行作為安排機構、新光銀行擔任管理機構的REITs（不動產投資信託）「新利一號」，是時隔5年，金管會首度核准的新REITs。當前正逢不動產價格來到高點，預期房市恐下行的轉捩點，是否又是另一個REITs風起雲湧的開始？ 據指出，金管會原本希望投信基金也能參與REITs基金的發行，但投信業者其實興趣不高，因為發行REITs還涉及相關的物業管理，包括相關的租稅也必須安排處理，因此最後仍由銀行出面發行、管理。但不論是銀行，或是投信基金發行，金管會都希望能把REITs市場做大，因為如此一來，後續包括一些攸關促進民眾生活機能福祉的公共工程等基礎建設，也能陸續成為REITs的成份物，亦有助於金流的活化。

ECFA中止 三產業衝擊大

中國大陸對台進行貿易壁壘調查將於10月公布，若因此中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），恐傷台灣出口。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦