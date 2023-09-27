全球減碳趨勢商機暢旺 氣候變遷基金網羅未來贏家

富蘭克林坦伯頓全球股票團隊預期，升息後對經濟的滯後影響及高通膨，繼續牽動美歐股市及亞股走勢，而2024年適逢美國大選，其不確定性可能讓聯邦政策出現較大轉變，股票資產布局方向，建議朝工業、原物料、科技及公用事業產業，相對能覓得可受惠於能源轉型、脫碳趨勢，且股票評價面具吸引力之標的。

加以近年來全球頻頻出現極端氣候，促使全球公私部門更重視大規模減碳等相關政策落實與執行，根據國際能源署2050年前淨零排放報告，2030年前全球每年需投資4兆美元以實踐淨零排放目標，期間全球經濟、產業營運、人類生活等面向，勢必迎來重大變革。

例如電動車佔全球汽車銷售占比，將從現在的4%上升至60%，再生能源發電量則將從260吉瓦倍數成長至1,020吉瓦，電力投資躍增至8,200億美元，重工業中也會大幅出現許多新的乾淨科技，而所有新建築物也須做好零碳準備。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆表示，在低碳經濟轉型加速時，選擇企業標的時，不只重視已設定明確減碳目標，更要有產品或服務能幫助他人減碳，具備如此「自助且助人」條件的企業勢必能在這一波氣候商機中脫穎而出，帶動營收與獲利增長並進一步反應在股價上。

富蘭克林坦伯頓氣候變遷基金為國內核准之 ESG 基金，同時也是歐盟 SFDR 規範第九條（Article 9）具備永續投資目標的產品，此外，布局上與同類型基金還存有三大差異，一是「採取核心價值投資策略」，經理團隊重視投資公司所需支付的價格，防止投資主題可能吸引資金炒作，進而拉高風險；二是「相對大盤加碼原物料類股」，鋰、鎳、鋁和銅等原物料產業在應對氣候變遷上扮演重要角色，這些關鍵金屬主要供應商不只優先受惠長期需求強勁成長，同時積極減少生產過程中的碳排放；三是「全球化佈局」，減碼美國、加碼匯聚風力發電、LED 照明、電纜及能源效率等多項氣候產業領導企業的歐洲，及深入亞洲爭取更廣泛的氣候變遷商機。

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