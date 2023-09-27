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操作台股+豐碩股利 外資三年半賺千億美元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

熱錢在台股賺很大。中央銀行指出，外資近年採取逢高調節持股策略，2019年底至今年8月底，外資短線大量買超台股，但在台股拉高後持續逢高獲利調節持股，累積三年半來賣股702億美元，加上獲配豐碩股利552億美元，獲利了結資金達1,254億美元，且多數以盈餘匯出。

央行在報告中表示，熱錢鉅額資金匯出後，截至今年8月底，外資投資國內資產市值約5,625億美元，扣除匯入本金，帳上仍握有未匯出龐大獲利3,327億美元。不考慮再投資收益，外資持有市值加計匯出資金，相比2019年底持有市值的總報酬率約57%，顯示外資長期布局績優股、逢高調節的投資策略「成果斐然」。

央行表示，外資持有國內股票逾新台幣17兆元龐大部位中，MSCI新興市場指數成分股占持股比重87%，FTSE新興市場指數成分股占持股比重88%，顯示個別外資追蹤指數儘管不同，但皆會如MSCI與FTSE指數季度調整般，隨經濟開放、產業興衰及個股表現調整持股，最後整體持股會貼近表現績優個股的投資組合。

央行認為，我國電子產業發達，外資在長期投資並調整持股下，持有部分績優電子權值股逾半數股份，因此得以在電子類股指數受惠全球科技浪潮大幅攀升之際，擷取成長果實。

例如，近年台積電股價揚升，外資因長期持有台積電而享有龐大未實現獲利，並得以趁國人追漲之際（本國自然人股東增加近百萬人）獲利了結部分持股，持股比重也由最高79.7%下降至72.4%。

外資 台積電

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