「家族辦公室」設在新加坡 KPMG提醒勿踩這些誤區

KPMG安侯建業家族辦公室今（26）日舉辦「新加坡家族辦公室之思考及運作」研討會，提醒勿踩認知誤區，要從成本、稅務、優質人力資源可獲得性及家族對投資目的地熟悉程度等綜合考量。

近年家族運用「家族辦公室」作為傳承方式的風氣越來越盛行，新加坡是熱門選擇之一。然而，家族辦公室因常被塑造成一個財富傳承的平台，因此包括當地環境、法規、稅務規定及優惠等，都需要審慎評估。

KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師郭士華提醒，坊間有些顧問會強調去新加坡設立家族辦公室，把資產轉移到新加坡，可有效達到節稅、資產隱密、資產安心傳承等效果，但背後法令或稅負影響卻未清楚分析，以致於容易發生認知誤區，造成損失。

KPMG安侯建業家族辦公室協同主持會計師尹元聖表示，在考慮是否要設立家族辦公室，及選擇其架構及形式時，必須先釐清目標及功能，並盤點資源。

針對家族辦公室設立地點，KPMG新加坡財務諮詢、盡責調查服務總監李蘊菱提到，新加坡政治穩定，有穩健的金融和科技基礎設施，企業所得稅率低，與世界連接密度高，是極具有吸引力的商業環境。

KPMG新加坡稅務合夥人周美思表示，除環境因素外，還必須考慮成本、稅務、優質人力資源可獲得性，以及家族對投資目的地的熟悉程度等。

KPMG新加坡稅務合夥人李博翰指出，新加坡政府針對企業至新加坡投資提供有一系列激勵政策，包括稅收優惠、研發費用加計扣除、補助金以支持企業的發展。

周美思也說，在新加坡設立家族辦公室是可享稅務優惠的，家族辦公室架構中申請13O稅收優惠的基金公司必須是新加坡註冊公司，且之前沒有在新加坡經營過業務，申請時及整個稅收優惠計畫期間投資於指定投資的資產管理規模 (AUM) 不低於2,000萬新元。

另外家族辦公室須雇用至少兩名專業投資人員，至少有一名必須是非家族成員，且基金公司所作的指定本地投資及指定投資專案須達資產管理規模10%或1,000萬新加坡元，以較低者為準。

KPMG安侯建業稅務部會計師洪銘鴻提醒，準備將資產轉入家族辦公室前，建議先盤點家族資產屬於哪些類別及其位於國內或境外，評估哪些資產類型適合轉入家族辦公室。另外也要關注跨境資產課稅之CFC、跨境資產揭露的CRS及國內房地合一實價課稅2.0均可能因此發生影響。

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