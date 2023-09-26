響應國發會青年獎勵計畫 中華開發資本支持地方創生

中華開發資本今（26）日響應加碼國發會「獎勵青年投入地方創生行動」，將在國發會核定獎勵的63支團隊中，挑選10隊提供企業等額加碼獎金，並以開發資本投資本土企業超過60年所累積的工商經驗及企業人脈，搭建連結創生團隊及在地企業的平台，對創生團隊提供具體而實際的支持及助益。

開發資本期盼藉此拋磚引玉，作為創生團隊、公部門、企業界三方公私協力的首發觸媒劑，共同以永續經營的方式打造地方活力經濟。

國發會近年來持續推動地方創生2.0相關計畫，至今年7月中為止，已輔導地方提出171件計畫、通過計畫共118件，全台也已經有青年培力工作站共72處、補助地方政府公有空間52活化案共42處，以及進駐在中興新村地方創生育成村團隊達83隊，今年首度推動「獎勵青年投入地方創生行動」計畫，提供獎勵金鼓勵對地方創生有興趣或留鄉/返鄉的種子青年投入創生行列。

開發資本代理總經理南怡君指出，地方創生是中華開發金控集團近年關注的ESG焦點議題，開發資本作為金控成員，又對於扶植新創與創新團隊具有紮實實績，以一己專業能力並串聯集團資源，來支援創生團隊發展所需、協助克服挑戰，是開發資本以本業力行永續發展的具體行動。

開發資本的加碼計畫將延續國發會「獎勵青年投入地方創生行動」，在國發會原有計畫上，加入新的評選標準：「企業合作及商轉力」，以評選加碼團隊。開發資本指出，受之以魚不如授之以漁；從早期支持社會企業理念開始，繼地方創生議題興起後，以創投專業起家、看遍企業更迭的開發資本，深刻體認商業模式對於永續經營的重要性，即使是追求社會投資報酬率（Social Return On Investment, 簡稱SROI）的經營主體，仍需要具備商業可行性的商業模式，才能永續經營。因此，具有與企業合作或獨立商轉的能力或潛力，將會是重點評分項目之一。評審團隊將包括產官學研，並且由專業團隊執行加碼計畫。

南怡君強調，「串連多方利害關係人共創多贏」是開發資本秉持的信念，本次公私協力加碼行動更期待能架構平台，串接民間資源，便利開發資本生態圈的夥伴共襄國發會盛舉，創造地方創生生生不息的正面循環。

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