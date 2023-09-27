富蘭克林：氣候變遷不可逆 ESG投資掌握永續商機

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆(Craig Cameron)指出，現階段減緩和適應氣候變遷主題的投資動能強烈，且影響所及遍佈全球各行各業，意味著投資人在加入對抗氣候變遷的同時，亦能積極從中把握致富商機。 圖／富蘭克林投顧

根據歷史經驗，全球金融市場每隔十年就會出現一個引領時代的主流，近年來隨著先進國家紛紛投入有助減緩極端氣候風險的基礎建設及產業政策，並將淨零排放等目標正式立法，氣候變遷已成為2020年代的主流大趨勢，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆表示，儘管全球經濟和地緣政治前景存在高度不確定，但在減緩和適應氣候變遷主題的投資動力強烈，且影響所及遍佈全球與各行各業，意味著投資人在加入對抗氣候變遷的同時，也能積極從中把握致富商機。

應對氣候變遷已成長期趨勢 掌握未來主流關鍵

面對全球氣候變遷的課題，先做好轉型準備的企業將率先脫穎而出且有機會維持其在該領域的領先地位，透過佈局氣候變遷題材的龍頭企業，更能全方位的掌握各相關產業領域的標竿，例如全球最大玻璃及建築材料製造商聖戈班、美國綠色建材企業歐文斯康寧、綠色金融標竿之一的荷蘭國際集團、綠色電力的印度水力發電廠NHPC等，本身既已設定明確的減碳目標，公司所提供服務也已具備有較低碳排放優勢，所做的努力也陸續反應在近年來業績穩健增長和股價表現之上。

來到後疫情時代，許多科學家也提出結合AI技術，是解決全球氣候的利器之一，例如波士頓顧問公司AI氣候變遷在2022年的調查指出，約87%的受訪機構執行長認同此趨勢。長期觀察金融市場主流趨勢，摩根士丹利證券與經濟學人期刊預期，2020年代由「氣候變遷」、「AI」擔當領軍已清晰成形，將成為下一波引領全球景氣循環復甦與股市多頭行情的領頭羊。

以富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金為例，經理團隊在選股時就結合了AI及氣候變遷兩大趨勢主題，讓整體配置更緊扣利多題材，一檔基金不只能廣納世界財，更能靈活且精準鎖定主流商機所在，並反應在報酬表現上。

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聚富組合攻守俱備 穩定收益核心掌握趨勢契機

2023年堪稱是氣候行動加速年，惟因應年底前政經情勢仍存有不少不確定性，欲積極把握「氣候變遷」、「AI」雙主流，不妨再加上一道穩定月收益型基金打造「聚富組合」，兼顧風險與報酬，同時可透過美國股債平衡策略佈局高股利和高債息標的，擁抱多元收益來源。

【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。非投資等級債券基金警語：本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。永續發展風險是指環境、社會或公司治理事件或情況，如果發生，可能會潛在或實際上對基金投資的價值造成重大的負面影響。永續發展風險既可以代表其自身的風險，也可以對其他風險產生影響，並且可能促成對諸如市場風險、運營風險、流動性風險或是交易對手風險的重大影響。永續發展風險可能導致投資標的的財務狀況、獲利能力或聲譽顯著惡化，進而可能嚴重影響其市場價格或流動性。有關基金之 ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，投資人可至本公司網站「ESG基金專區」，或至基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）「ESG基金專區」查閱。重要ESG發行資訊相關說明，請詳本基金投資人須知第二部分之一般資訊，定期評估資訊（含最新盡職治理參與情形）將於本公司網站公告。新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本資料提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司｜101年金管投顧新字第025號｜台北市忠孝東路四段87號8樓｜0800-885-888｜www.Franklin.com.tw

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