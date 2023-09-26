電價選前不會調漲？陳建仁給出答案
行政院長陳建仁今（26）日前往立法院提出施政報告。會中國民黨立委曾銘宗提到，電價是否要在明年度選後調漲？陳建仁說，電價審議委員會下次開會是2024年3月。
曾銘宗表示，蔡政府推動2025非核家園，台電現在的虧損已經超過四千億，這個虧損要怎麼辦？陳建仁回應，台電的虧損跟核能沒關係，台電的虧損主要是因為所有的燃料原料上漲所致，如果攤開台電的收支狀況的話，影響到虧損最大的主因就是因為進口燃料的上漲。
另外，陳建仁也提到另一個台電虧損原因，就是目前台電希望可以讓電價可以凍漲，以穩定物價的上漲，台電在壓抑物價上漲這部分也扮演著相當重要的角色。
曾銘宗追問，但這4,000億虧損到底怎麼解決？且先前也承諾選前不調漲電價，是否會變成選後才調漲？陳建仁說，對於電價調漲議題，接下來會持續觀察這些燃料成本是否有波動，也會密切關注台電的收支狀況，且電價的調整是透過電價審議委員會有他的機制再進行中，今年度已經在9月開完會，只調整部分的電價，如讓本來有減免的變成沒有減免，原則上並沒有調漲電價，至於明年度，還是要看台電的營運狀況再來決定。
曾銘宗提到，上次質詢時，也說電價審議委員會，每次都推給審議委員會。所以說選前不調整電價這個大方向對不對？
陳建仁回應，國內電價應該維持穩定，然後民生物價需要調整，需要穩定，因此當時自己才會推估不會調整電價。下一次的電價審議委員會是明年3月。曾銘宗緊接著表示，那就是選後才會開會，這樣就是代表選前不會調漲電價，變成選後才會調。
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