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陳建仁：新南向出口額到969億美元 是推動以來最佳成績

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長陳建仁今（26）日前往立法院提出施政報告。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
行政院長陳建仁今（26）日前往立法院提出施政報告。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

行政院長陳建仁今（26）日前往立法院提出施政報告。陳建仁指出，執政團隊以厚植經濟實力、打造安居家園及守護台灣民主等為三大施政聚焦面向，其中在經濟實力方面，他不僅提到投資三大方案投資總金額已超過2.1兆元、新南向出口額達到969億美元，除創歷史新高外，更是推動以來最佳成績。

陳建仁提到，為驅動台灣經濟發展動能，政府持續推動 「投資台灣三大方案」，自2019年執行迄今，已成功吸引超過1,400家企業，總投資金額超過2.1兆元，更帶動超過14萬7,000個就業機會，同時，去年僑外資來台投資金額也突破133億美元， 不但是15年來最高，也是歷年第三高，顯示出國際投資人對台灣經濟發展深具信心。

除了吸引國外投資成績亮眼，陳建仁說，政府在推動新南向政策的成果上也繳出了漂亮的成績單。在貿易往來方面，去年我國與新南向國家貿易總額已超過 1,803 億美元，其中台灣對新南向18國的出口額更達到969億美元，除創下歷史新高，更是新南向政策自2016年推動以來的最佳成績；在投資方面，去年台灣對新南向國家投資達53億美元，也是1993年以來再次超過對中國的投資。

另外，為減輕台灣經濟發展重北輕南狀況，陳建仁說，高雄「亞灣 5G AIoT 創新園區」(亞灣 1.0) 已串連起完整的 5G AIoT 產業供應鏈。考量既有園區空間已供不應求，也在今年5月核定「亞灣 2.0-智慧科技創新園區推動方案」，要在七年內投入170億元打造「亞灣 2.0 智慧科技創新園 區」，預計可促進550億元的國內外投資，並帶 動超過4,000個就業機會。

除了國內投資外，陳建仁也提到近期外商投資台灣及產業跨域合作也有許多好消息，美商英特格(Entegris)公司投資5億美元打造的高雄新廠，已在今年5月10日正式啟用；立凱電透過授權合作方式與以色列化工集團(ICL Group)進行專利與技術授權合作換約， 可望促進台美雙方在綠能領域中更大的突破與合作。

在高階人才方面，教育部已核准成立12所國家重點產業領域研究學院，加速培養產業所需人才。另自2018年起施行的「外國專業人才延 攬及僱用法」，截至目前累計的就業金卡許可已超過8,100人次。至今在台工作的外國專業人才更有約 5 萬名，並在高科技、半導體、離岸風電及金融等領域有所貢獻。

新南向政策 陳建仁

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