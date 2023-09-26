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追加7千 營造移工額度共1.5萬名

聯合報／ 記者何醒邦／台北報導

為改善營造業缺工，內政部國土管理署長吳欣修昨天表示，今年八月公告受理一般營造業移工申請，共核配九○四八名移工，超過首波八千名額度；經向勞動部申請增額第二波七千名額度，已獲同意，共有一點五萬名移工額度。

國土管理署指出，一點五萬名移工額度可供綜合營造業、專業營造業及土木包工業者申請；取得雇主資格認定的業者，後續還要向勞動部辦理本國勞工求才登記，才能招募移工。

移工 勞動部 內政部

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