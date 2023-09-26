景氣動向兩升一降 台經院示警 防二度通膨

台經院昨天公布八月景氣動向調查，由於主要經濟體需求回溫，八月製造業營業氣候測驗點小幅反彈，服務業轉跌，營建業續呈上揚，呈現「兩升一降」。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，接下來的經濟情勢，須特別留意「二次通膨」、「雙率解凍」及「服務逆風」等三個關鍵字。

台經院指出，受惠國際原油價格走高推升石化相關產品售價，加上鋼材報價隨著國際煉鋼原料報價拉升，以及多項公共工程新案陸續啟動，八月製造業、營建業營業氣候測驗點皆續呈上揚。

服務業則受到國內外股市表現黯淡，台股價量齊跌，影響金融相關產品表現，八月服務業營業氣候測驗點結束連續三個月上揚態勢轉為下滑。

針對當前景氣，孫明德指出，以「反彈」、「復原」形容較為適合，因為電子產品庫存慢慢去化，油價居高不下帶動石化廠商備貨，以及大陸洪災的災後重建推升鋼鐵需求，只是廠商反映目前多是短單、急單，長期需求仍不明朗。

孫明德示警，二次通膨的蓄勢待發，是廠商對明年景氣戒慎恐懼的主要原因，而且會進一步牽動美國聯準會和中央銀行接下來的雙率政策。「二度通膨可能引發雙率解凍」，孫明德說，市場原本以為利率已經觸頂，沒想到還有可能往上攀，這也是近期美股跌很凶的原因。

若要期待景氣能有更明顯的復甦，孫明德認為，大陸經濟盡快擺脫陰霾大步前進，以及俄烏戰爭何時結束，將是歐洲需求大爆發的那一天，但目前景氣復甦的火苗仍非常微弱。

在「服務逆風」方面，孫明德指出，其中金融業的壓力尤其巨大且明顯。八月服務業營業氣候測驗點由升反跌，主要是受到國內外股市表現黯淡影響。

在營建業方面，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，八月營建業營業氣候測驗點呈現第三個月上揚，且行政院已公布二○二四年預算案內容，公建預算規模持續上升，未來半年營建業景氣以好轉看待。

在不動產部分，劉佩真說，儘管房市景氣不至於再探底，但政策面還是繼續扮演關鍵干預的角色，國內總統大選話題熱度提高將稀釋對於房市的關注度，且消費者期望房價鬆動心態未變，顯然國內房市景氣要達到快速回溫的程度依舊有其難度。

八月製造業營業氣候測驗點為九十一點九二點，較七月增加○點四四點，由於增幅有限，台經院研判製造業對景氣看法與七月維持不變；服務業部分，八月為九十七點二六點，較七月減少二點九九點，結束連三升；八月營建業營業氣候測驗點為一○三點三六點，較七月上揚四點五九點，呈現連三升。

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