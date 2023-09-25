快訊

數位原生世代揭密／斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？

被高市府「連開6罰單」總金額破千萬！涂萬財神隱關機 員工低調都答這句

合一 Bonvadis 傷口外用乳膏 向埃及藥品管理局申請註冊

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

合一生技（4743）今（25）日公告，旗下傷口外用乳膏Bonvadis，向埃及藥品管理局（EDA）提出註冊申請，審查時程將依主管機關審查流程為準。

合一表示，甫接獲埃及註冊代理人通知，今日已向埃及藥品管理局提出Bonvadis傷口外用乳膏註冊申請，審查時程將依主管機關審查流程為準。公司傷口照護產品採取藥品與醫材雙管道策略，產品分別遵循並符合藥品與醫材法規，目的為盡早取得國際市場准入。

目前Fespixon新藥已取得台灣、新加坡與馬來西亞藥證，其他尚有多國正在審查或準備送件中；Bonvadis醫材傷口適應症已取得美國、印度、紐西蘭、南非上市許可，疤痕適應症已取得歐盟上市許可。為擴大傷口適用族群，已向美國FDA提出申請新增多項慢性傷口適應症510(k)，後續亦將在規劃以醫材上市的國家，持續提出市場准入申請。

同時，持續擴大國際洽商及人體試用計畫，收集目標市場與權威醫師反饋，強化國際市場銷售利基。

醫材 埃及 美國

延伸閱讀

伊朗與沙烏地復交 賺到多個邦交國

古代埃及神現身！「埃及禿鷹」消失近150年沒見 科學家興奮：最後一次見到是在1868年

俄國油氣OUT！歐洲能源大洗牌，有哪些戰略新夥伴？

利比亞世紀洪水：近乎滅城的德納背後，是異常氣候加「人禍」釀災

相關新聞

明揚大火 勞動部：嚴格要求職災醫療期間不得終止勞動契約

屏東縣明揚科技工廠大火造成10死110傷，勞動部今天表示，為協助受災的勞工朋友及其家庭，即時獲得所有勞動權益資訊，勞動部...

藤蔓爬滿光電場 經濟部：應落實農電共生否則「廢除許可」

一張荒廢太陽能案場被藤蔓與塵土覆蓋的照片，獲得知名雜誌攝影大獎。經濟部能源局重申，農（漁）電共生必定落實農（漁）業為主、...

首波營造業移工8千名不夠用 勞動部已同意追加7千名

內政部國土管理署長吳欣修表示，自今年8月1日公告受理一般營造業移工申請，共計核配9048移工，可發現營造業對人力有其需求...

唐鳳訪美見Meta高層 表達我國政府支持新聞有價

數位發展部長唐鳳應邀於美東時間本（9）月21日出席於美國華府登場的「2023年全球新興科技峰會」（Global Emer...

首波營造移工核配9048名 勞動部同意再追加7000名

國土署長吳欣修今天表示，8月公告受理一般營造業移工申請，共核配9048移工名額，超過首波8000名額度；經向勞動部申請增...

資誠新世代企業家永續會論壇 聚焦留才課題

資誠新世代企業家永續會21日舉行「邁向顛峯 成就永續」第三次論壇，主題為「企業與家族企業人才策略趨勢與關鍵議題」，聚焦如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦