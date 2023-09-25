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無薪假八成三是製造業！一家氣動打釘機業通報170人

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

製造業無薪假仍難降溫。勞動部今（25）日發布最新無薪假統計，現製造業有304家、9,883人實施無薪假，占全部無薪假人數的八成三。這期一家氣動打釘機製造業通報約170人實施無薪假，但也有一家工具機、一家貼紙印刷各有100人、162人停止實施。

勞動部統計指出，各行各業總計現有663家、11,877人實施無薪假；較上期增加21家、139人。

其中，製造業現有304家、9,883人實施無薪假，較上期增加8家、4人。而四大製造業中，金屬機電工業仍是重災區，現有183家、5,975人實施無薪假，較上期增加9家、250人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，這期無薪假主要的變動仍在製造業，金屬機電業中，有一家氣動打釘機製造業者因接單不穩定，約通報170多人實施無薪假。

她並指出，金屬機電工業中不乏有停止實施的業者，如中部一家工具機製造業者因接到急單，原有100多人放無薪假，這期停止實施；至於之後是否會再實施，業者表示要視接單情況而定。

統計顯示，這期資訊電子工業有2,302人實施無薪假，較上期減少84人；化工業現則有1,021人實施無薪假，較上期減少162人。李怡萱表示，有一家貼紙印刷廠因實施到期而有162人恢復上班，業者表示之後不會再接續實施。

無薪假 製造業

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