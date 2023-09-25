經濟部令明揚一廠、二廠、增建工地停工 沒有復工時間表

科技產業園區屏東園區內明揚公司22日火災造成傷亡，經濟部今（25）日指出，由於火災爆炸嚴重，不僅造成一廠災情，也造成二廠建物結構安全風險，一廠自事故發生後即停工，而考量勞工安全、避免職災再發生，也要求明揚公司二廠，包括三樓增建工程工地都從火災發生後停工，目前沒有復工時程表，相關職場環境必須重新檢視改善。

經濟部表示，明揚公司所存放的化學物質，並非環境部依據毒性及關注化學物質管理法所管理的列管項目；至於就消防法規而言，地方消防主管機關屏東縣政府則就存放超過最高上限部分開罰，兩者引用不同法規，不宜斷章取義。

經濟部指出，雖然科技產業園區屏東園區為新設園區，消防業務由地方政府管理，但經濟部加工處仍依照法規授權，負責執行相關建管及勞檢業務，因此考量火災爆炸後的職場安全，已要求明揚公司一廠、二廠及三樓增建工程工地必須停工，改善職場環境並經審查合格後才可復工，目前沒有時程表。

經濟部長王美花已指派主管的經濟部次長林全能與屏東縣府聯繫，建構聯繫平台，督促廠商善後與賠償工作。並且責成加工處，持續配合檢調單位及內政部災害事故調查會，透過火場及相關調查，讓事故成因早日呈現。

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