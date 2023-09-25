推動 ESG 環保永續 群益奉茶站傳遞幸福溫度
響應行政院環境保護署「全民綠生活」，群益金鼎證券中港分公司「群益奉茶站」正式起跑，群益證全台52個據點都歡迎民眾來裝水兼做理財規劃。
此外，群益同時在部分飲水機台上設置「愛地球減塑計數器」，民眾在裝水的同時，能瞭解自身為地球減量多少的瓶裝塑料，為環境盡一份心力，群益與全民共同為永續環保減塑愛地球而努力。
群益金鼎證券總經理李文柱表示，推動ESG環保永續外，群益相當重視「服務的溫度」，秉持奉茶人好客、良善的精神，不論是旅人或民眾，來到群益分公司的據點，都可以持環保容器盛裝飲用水。
李文柱期盼能藉由奉茶站的啟動傳遞溫暖，「用心」傾聽客戶心聲、「用心」服務客戶需求，帶動更好的服務體驗，邀請全民一起環保愛地球。
首度啟用的群益奉茶站，外觀有濃濃的古樸文青懷舊風，飲水機特別裝設「愛地球減塑計數器」，民眾每裝0.6公升的水，會換算節省1瓶的寶特瓶，透過計數器螢幕能一目瞭然減少的塑膠量。群益金鼎證券希望透過此舉，能喚起更多企業和個人的環保意識，共同為創造一個更美好的地球而努力。
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