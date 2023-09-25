接見英國上議院副議長 蔡總統：期盼未來英國能支持台灣加入 CPTPP

蔡英文總統今（25）日接見「英國對台貿易特使、英國國會上議院副議長福克納勛爵（Lord Faulkner）」，蔡總統表示，台英雙方於今年7月正式啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），就投資、能源與淨零碳排、數位貿易等三大領域展開諮商，彼此在經貿和能源等各領域，都有很大的合作發展空間，盼一起為全球公平貿易及供應鏈韌性做出貢獻。

蔡總統也祝賀英國，在今年7月順利簽署「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並即將成為正式會員。期盼未來英國能支持台灣加入 CPTPP，一起為全球公平貿易及供應鏈韌性做出貢獻。

蔡總統說，這五年來台灣和英國在各領域持續深化合作，尤其雙方都積極發展再生能源，像是風電方面，目前，台灣沿海的離岸風機已經設置超過250座，期待與英國增進能源議題上的交流。而在今年6月「台英能源對話會議」過後，歡迎福克納勛爵來訪，率領十家再生能源企業參加「台英再生能源交流圓桌會議」以及「淨零科技趨勢論壇」。

福克納表示，儘管全球疫情使人員的旅行及交流變得困難，但台英雙邊的貿易合作，卻一點也沒有減緩。即使在疫情最嚴峻的期間，台英雙邊貿易額也持續穩健成長，甚至在去年達到86億英鎊，這反映出台灣持續作為英國和全世界的重要貿易夥伴，全世界也越來越認同台灣對全球供應鏈的重要性，尤其是在半導體及科技方面。都同意要擴大並深化經貿關係，「深化貿易夥伴關係」即有助於促成雙方更進一步的合作。

福克納認為，為深化經貿投資，台英在淨零碳排、能源轉型以及科技方面，還有許多合作空間。例如，英國是台灣在綠能轉型的主要夥伴，有超過40家英國離岸風電公司在台灣設有據點。除了再生能源方面的合作，本月初台灣的國際半導體展，英國也首度推出「英國國家館」。因此，很開心能再度回到臺灣，看見雙方合作的進展，並進一步討論如何提升經貿投資、淨零碳排及科技方面的合作。

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